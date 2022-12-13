Назван новый антагонист Человека-паука

Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) состоится лишь летом 2023 года, а нам уже известен главный злодей следующей главы мультипликационной трилогии.

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Учитывая, что вторая и третья части должны рассказать общую историю, разделённую на две части, совершенно неудивительным оказался тот факт, что антагонистом обоих фильмов будет один и тот же «плохиш» — Пятно. Об этом со ссылкой на интервью режиссёра Кемпа Пауэрса журналу Total Film сообщает портал GamesRadar.

Постановщик «Души», снимающий мультипликационную ленту в паре Жуакином Душем Сантушем и Джастином Томпсоном, заявил, что у Пятна по-настоящему огромный потенциал, который полноценно раскроется в лентах благодаря его способностям открывать порталы между мирами.

Именно путешествия через вселенные стали основной темой первого фильма, перекочевавшей в остальные части трилогии, и довольно логично, что наиболее опасным противником разномастных Пауков является злодей, использующий себе на пользу возможности перемещения из одного мира в другой.