Продюсер раскрыл предполагаемый сюжет "Аватара 5"

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл предполагаемый сюжет пятой части фильма "Аватар". По его словам, жители Пандоры могут отправиться на Землю. Об этом сообщает Gizmodo.
Ландау рассказал, что слышал разговор режиссера Джеймса Кэмерона о том, что часть событий в картине будет разворачиваться на нашей планете.
Он также добавил, что благодаря этому жители Пандоры узнают, что Земля — это не только "Корпорация по Освоению Природных Ресурсов" чужой планеты.
Производство пятой чести "Аватара" будет зависеть от кассовых сборов всех предыдущих.