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2 часа назад

Продюсер раскрыл предполагаемый сюжет "Аватара 5"

Мария Иглина

Американский кинопродюсер Джон Ландау раскрыл предполагаемый сюжет пятой части фильма "Аватар". По его словам, жители Пандоры могут отправиться на Землю. Об этом сообщает Gizmodo.

Продюсер раскрыл предполагаемый сюжет "Аватара 5"
Фото: Кадр из фильма "Аватар 2"Кадр из фильма "Аватар 2"

Ландау рассказал, что слышал разговор режиссера Джеймса Кэмерона о том, что часть событий в картине будет разворачиваться на нашей планете.

Джеймс Кэмерон: в "Аватаре – 2" спецэффекты лучше, чем в фильмах Marvel

Он также добавил, что благодаря этому жители Пандоры узнают, что Земля — это не только "Корпорация по Освоению Природных Ресурсов" чужой планеты.

Производство пятой чести "Аватара" будет зависеть от кассовых сборов всех предыдущих.

Ранее умер автор культовой темы к "Твин Пиксу".

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,
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