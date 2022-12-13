Вышел новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Sony Pictures выпустила новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». Лента расскажет, как Майлз Моралес вновь связывается с Гвен Стейси из параллельной вселенной. В какой-то момент им снова приходится отправиться в другие миры и встретиться с командой Людей-пауков, которые пытаются обеспечить безопасность всей мультивселенной. Однако, когда супергерои сталкиваются с очередной угрозой, между ними зарождается конфликт.