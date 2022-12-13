Опубликован список лучших фильмов и сериалов 2022 года

Киносайт IMDb опубликовал окончательный список самых популярных фильмов и сериалов 2022 года.

Фото: Кадр из фильма "Бэтмен" Кадр из фильма "Бэтмен"

Так, главной картиной года стал "Бэтмен". На втором месте оказался "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", на третьем — "Тор: Любовь и гром".

Также в топ-10 попали такие киноленты, как "Топ Ган: Мэверик", "Черная Пантера: Ваканда навеки", "Варяг", "Серый человек", "Все везде и сразу", "Смерть на Ниле" и "X".

А лучшим сериалом года стал проект "Очень странные дела". На втором месте "Дом дракона", на третьем — "Лучше звоните Солу".

Топ попали и такие сериалы, как "Властелин колец: Кольца власти", "Эйфория", "Пацаны", "Лунный рыцарь", "Песочный человек", "Озарк" и "Изобретая Анну".