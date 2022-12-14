Ридус присоединился к касту актеров спин-оффа «Джона Уика»

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О присоединении Нормана Ридуса к касту спин-оффа «Джона Уика» пишет Deadline. Съёмками фильма занимается режиссёр Лен Уайзман, известный по работе над «Другим миром».

Работа над «Балериной» уже началась в Праге. Съёмки проводит киностудия Lionsgate в лице Челси Кудзавы и Брейди Фудзикавы.

Сценарий написал Шей Хаттен, продюсерами стаи Эрика Ли, Безил Иваник, Чад Стахелски.

Эрика Ли отметила, что является большим поклонником Нормана Ридуса, как и другие члены съёмочной команды. Она рада тому, что актёр присоединился к работе.

«Балерина» станет вторым спин-оффом «Джона Уика». Сейчас к выходу готовится сериал «Континенталь», в котором расскажут о ранних событиях в истории кинофраншизы.