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1 час назад

Документалки о телефонных ворах, заморозке тел и новом российском кино выйдут на Premier

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier пообещал выпустить 21 документальный проект в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба платформы со ссылкой на генерального директора онлайн-кинотеатра Софью Митрофанову.

Новые документалки выйдут на Premier
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Среди новинок будут проекты на острые социальные темы: сериал «Вас беспокоят из банка» о телефонных ворах, «Белые вороны» о молодых людях, в социальных сетях использовавших свои особенности как преимущество — например, как юноша, лишившийся ноги и ставший известным манекенщиком.

О подростках в непростых ситуациях расскажут «Мальчики» и «Сироты», о судьбах людей в других странах мира — «Голубоглазый японец», «Шелковый путь», «Мандарины». Семейный бизнес по заморозке тел ради возможного «воскрешения» стал темой проекта «Крионика». Кроме того, на Premier выйдут исторические проекты «Уроки истории» с Сергеем Минаевым и 2Романовы. Расстрел», проект «Кино 3.0» об истории нового российского кино, музыкальный проект «Поставь на рингтон» о популярных русских группах 1990-х и 2000-х и др.

Ранее сообщалось, что построенный Петром I корабль «Полтава» воссоздали в натуральную величину для документального сериала о судне.

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