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1 час назад

В Якутске стартовал фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино"

Газета.Ruиещё 1

В Якутске открылся фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино". О мероприятии рассказала директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Сардана Саввина в беседе с ТАСС. "Мы организовали этот фестиваль в поисках новых имен. Мы делаем акцент на свои внутренние фильмы, чтобы найти новые имена, помочь начинающим, подтолкнуть уже работающих [кинематографистов]", - отметила Саввина. Она уточнила, что на фестивале впервые решили расширить конкурсную программу. В рамках мероприятия покажут монгольское кино, а также фильмы, произведенные в Республике Алтай. Помимо этого, на фестивале покажут лучшие проекты студентов Санкт-Петербургского института кино и телевидения, добавила Саввина. Ранее фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале авторского кино "Зимний".

В Якутске стартовал фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Сардана Саввина,
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