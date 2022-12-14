В Якутске стартовал фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино"

В Якутске открылся фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино". О мероприятии рассказала директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Сардана Саввина в беседе с ТАСС. "Мы организовали этот фестиваль в поисках новых имен. Мы делаем акцент на свои внутренние фильмы, чтобы найти новые имена, помочь начинающим, подтолкнуть уже работающих [кинематографистов]", - отметила Саввина. Она уточнила, что на фестивале впервые решили расширить конкурсную программу. В рамках мероприятия покажут монгольское кино, а также фильмы, произведенные в Республике Алтай. Помимо этого, на фестивале покажут лучшие проекты студентов Санкт-Петербургского института кино и телевидения, добавила Саввина. Ранее фильм "Не хороните меня без Ивана" победил на фестивале авторского кино "Зимний".