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1 час назад

Первый «Железный человек» вошел в Нацреестр фильмов США

Чемпионат.com

Первая часть «Железного человека» запустила киновселенную Marvel и укрепила супергероику в киноиндустрии. На днях этот фильм внесли в Национальный реестр фильмов США.

Первый «Железный человек» вошел в Нацреестр фильмов США
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Комиссия реестра ежегодно выбирает 25 фильмов, которым более 10 лет и которые можно назвать значимыми с точки зрения эстетики, истории и культуры. Глава киновселенной Marvel Кевин Файги напомнил, что «Железный человек» 2008 года — первая картина, производством которой киностудия Marvel руководила самостоятельно. От этого произведения зависело будущее всей супергеройской киновселенной.

Спустя почти 15 лет эту картину добавили в Национальный реестр. Это говорит о том, что она прошла проверку временем и всё ещё остаётся значимой для зрителей всего мира.

В этом году в реестр также попали вышедший в 1989 году мультфильм Disney «Русалочка», драма «Отверженная» и культовая мелодрама «Когда Гарри встретил Салли».

Фильмы,Железный человек,Русалочка,Кевин Файги,Walt Disney,
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