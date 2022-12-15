"Хищники" откроют II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест"

II Международный кинофестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» стартует в Москве 15 декабря и откроется фильмом «Хищники», сообщает «Российская газета» .

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По сюжету картины «Хищники» Родриго Сорогойена, супруги переезжают из города в небольшую деревню в поиске гармонии с природой и спокойной жизни, но вместо этого сталкиваются с жестокостью и недружелюбием местных жителей.

Программным директором «Хоррор Феста» стал кинокритик Егор Москвитин, он отобрал для конкурсной программы фильмы, уже зарекомендовавшие себя на международных фестивалях. Все фильмы конкурса — из России, Норвегии, Мексики, Испании, США, Канады — будут показаны в РФ впервые. В жюри вошли режиссеры Алексей Попогребский и Владимир Зинкевич, писательница Марьяна Романова, сценарист Андрей Золотарев и продюсер Владислав Северцев,