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1 час назад

"Хищники" откроют II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест"

Газета.Ru

II Международный кинофестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» стартует в Москве 15 декабря и откроется фильмом «Хищники», сообщает «Российская газета» .

"Хищники" откроют II Международный кинофестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету картины «Хищники» Родриго Сорогойена, супруги переезжают из города в небольшую деревню в поиске гармонии с природой и спокойной жизни, но вместо этого сталкиваются с жестокостью и недружелюбием местных жителей.

Программным директором «Хоррор Феста» стал кинокритик Егор Москвитин, он отобрал для конкурсной программы фильмы, уже зарекомендовавшие себя на международных фестивалях. Все фильмы конкурса — из России, Норвегии, Мексики, Испании, США, Канады — будут показаны в РФ впервые. В жюри вошли режиссеры Алексей Попогребский и Владимир Зинкевич, писательница Марьяна Романова, сценарист Андрей Золотарев и продюсер Владислав Северцев,

На фестивале вне конкурса состоится российская премьера первого и второго сезонов сериала Ларса фон Триера «Королевство». Фестиваль продлится до 18 декабря.

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