Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Что пишут критики про "Аватар 2"

Мира Маркина

В мировом прокате спустя 13 лет после премьеры первой части вышел фильм "Аватар: Путь воды". Что пишут критики во всем мире о новой фантастической картине режиссера Джеймса Кэмерона? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что пишут критики про "Аватар 2"
Фото: Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"Кадр из фильма "Аватар: Путь воды"

Во второй части блокбастера рассказывается о семье Джейка Салли спустя почти 10 лет после происходящего в первой части. Он становится вождем клана Оматикайя, а его возлюбленная Нейтири — верховной жрицей. По сюжету, у героев родились трое детей, которые и будут в центре фильма, а на Пандору снова нападут люди.

Видео дня

Фильм длится больше трех часов. Но, по словам критика Globe and Mail и National Post Бэрри Герца, эти три часа "плавно плывут".

"Если режиссеру пришлось потратить 13 лет своей жизни на создание этого невероятного продолжения, значит, время (и деньги, так много денег) было потрачено не зря. «Путь воды» — это чрезвычайно увлекательный, впечатляюще амбициозный, ничуть не глупый эпос, который может и должен снять только Джеймс Кэмерон", — считает журналист.

По мнению многих критиков, вторая часть "Аватара" превзошла первую. Фильм получил 82% оценку на сайте Rotten Tomatoes. По словам Дэвида Эрлиха из IndieWire, "Путь воды" — "ошеломляющее улучшение оригинала":

""Путь воды" настолько хорошо улавливает вековой дух мультиплекса, что фильму даже не нужен Том Круз [...] Жизненная мульт-эпопея о героях, которых я был готов оставить умирать 13 лет назад".

Джеймс Кэмерон: в "Аватаре – 2" спецэффекты лучше, чем в фильмах Marvel

Больше всего критиков удивил "технический скачок" режиссера, который перекрывает все минусы повествования:

"Простое повествование фильма (которое не получит ни одной номинации) играет второстепенную роль по сравнению с удивительным техническим скачком вперед, который предлагает этот фильм [...] Чередуя быстрые последовательности действий с более медленными, более созерцательными растяжками, Кэмерон успокаивает кровяное давление, прежде чем неоднократно повышать его. Те, кто ищет насыщенного эмоционального опыта или сложной сюжетной линии, не найдут здесь ни того, ни другого, но это никогда не было хлебом насущным для режиссера. Он предлагает достаточно и того, и другого, чтобы его видение и техническая бравура его команды сгладили любые несоответствия темпа и увлекли зрителя в головокружительную кроличью нору. Потрясающий", — написал Джеймс Берардинелли в Reel Views.

Фильмы,Аватар,Том Круз,Джеймс Кэмерон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители