Что пишут критики про "Аватар 2"

"Простое повествование фильма (которое не получит ни одной номинации) играет второстепенную роль по сравнению с удивительным техническим скачком вперед, который предлагает этот фильм [...] Чередуя быстрые последовательности действий с более медленными, более созерцательными растяжками, Кэмерон успокаивает кровяное давление, прежде чем неоднократно повышать его. Те, кто ищет насыщенного эмоционального опыта или сложной сюжетной линии, не найдут здесь ни того, ни другого, но это никогда не было хлебом насущным для режиссера. Он предлагает достаточно и того, и другого, чтобы его видение и техническая бравура его команды сгладили любые несоответствия темпа и увлекли зрителя в головокружительную кроличью нору. Потрясающий", — написал Джеймс Берардинелли в Reel Views.