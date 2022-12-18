Что пишут критики про "Аватар 2"

В мировом прокате спустя 13 лет после премьеры первой части вышел фильм "Аватар: Путь воды". Что пишут критики во всем мире о новой фантастической картине режиссера Джеймса Кэмерона? Рассказываем в материале "Рамблера".
Во второй части блокбастера рассказывается о семье Джейка Салли спустя почти 10 лет после происходящего в первой части. Он становится вождем клана Оматикайя, а его возлюбленная Нейтири — верховной жрицей. По сюжету, у героев родились трое детей, которые и будут в центре фильма, а на Пандору снова нападут люди.
Фильм длится больше трех часов. Но, по словам критика Globe and Mail и National Post Бэрри Герца, эти три часа "плавно плывут".
"Если режиссеру пришлось потратить 13 лет своей жизни на создание этого невероятного продолжения, значит, время (и деньги, так много денег) было потрачено не зря. «Путь воды» — это чрезвычайно увлекательный, впечатляюще амбициозный, ничуть не глупый эпос, который может и должен снять только Джеймс Кэмерон", — считает журналист.
По мнению многих критиков, вторая часть "Аватара" превзошла первую. Фильм получил 82% оценку на сайте Rotten Tomatoes. По словам Дэвида Эрлиха из IndieWire, "Путь воды" — "ошеломляющее улучшение оригинала":
""Путь воды" настолько хорошо улавливает вековой дух мультиплекса, что фильму даже не нужен Том Круз [...] Жизненная мульт-эпопея о героях, которых я был готов оставить умирать 13 лет назад".
Больше всего критиков удивил "технический скачок" режиссера, который перекрывает все минусы повествования:
"Простое повествование фильма (которое не получит ни одной номинации) играет второстепенную роль по сравнению с удивительным техническим скачком вперед, который предлагает этот фильм [...] Чередуя быстрые последовательности действий с более медленными, более созерцательными растяжками, Кэмерон успокаивает кровяное давление, прежде чем неоднократно повышать его. Те, кто ищет насыщенного эмоционального опыта или сложной сюжетной линии, не найдут здесь ни того, ни другого, но это никогда не было хлебом насущным для режиссера. Он предлагает достаточно и того, и другого, чтобы его видение и техническая бравура его команды сгладили любые несоответствия темпа и увлекли зрителя в головокружительную кроличью нору. Потрясающий", — написал Джеймс Берардинелли в Reel Views.