Режиссер Джеймс Кэмерон считает, что в его блокбастере "Аватар: Путь воды" технология захвата движений и передачи эмоций качественнее, чем в фильмах Marvel. Об этом сообщает Variety.

На взгляд Кэмерона, компания Industrial Light & Magic, которая создает визуальные эффекты для Marvel и Disney, работает профессионально. Однако он считает, что у WETA Digital, производившей "Аватаров", мимика персонажей получается более убедительной.

Премьера фильма "Аватар: Путь воды" состоялась в Лондоне 6 декабря, а мировой релиз запланирован на 16 декабря. В России официальный прокат фильма, как и многих других зарубежных проектов, запрещен из-за санкций.