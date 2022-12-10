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4 часа назад

Джеймс Кэмерон: в "Аватаре – 2" спецэффекты лучше, чем в фильмах Marvel

Рамблер

Режиссер Джеймс Кэмерон считает, что в его блокбастере "Аватар: Путь воды" технология захвата движений и передачи эмоций качественнее, чем в фильмах Marvel. Об этом сообщает Variety.

На взгляд Кэмерона, компания Industrial Light & Magic, которая создает визуальные эффекты для Marvel и Disney, работает профессионально. Однако он считает, что у WETA Digital, производившей "Аватаров", мимика персонажей получается более убедительной.

Опубликован финальный трейлер картины "Аватар: Путь воды"

Премьера фильма "Аватар: Путь воды" состоялась в Лондоне 6 декабря, а мировой релиз запланирован на 16 декабря. В России официальный прокат фильма, как и многих других зарубежных проектов, запрещен из-за санкций.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Джеймс Кэмерон планирует делать, если "Аватар – 2" провалится.

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