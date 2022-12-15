Джеймс Кэмерон объяснил провал последнего «Терминатора»

Вышедший в 2019 году «Терминатор: Тёмные судьбы» разочаровал фанатов вселенной, получил низкие оценки критиков и с трудом отбил производственный бюджет. Режиссёр первых двух культовых частей Джеймс Кэмерон выступал в проекте как продюсер, а также приложил руку к сюжету. Недавно постановщик объяснил причину провала картины.

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В беседе с журналистами издания AV Club Кэмерон заявил, что он «на самом деле доволен фильмом». Слабые кассовые сборы он объяснил своей чрезмерной лояльностью и любовью к актёрскому таланту Арнольда Шварценеггера и Линды Хамилтон.

Джеймс не хотел давать зелёный свет ещё одному сиквелу «Терминатора» без участия Арнольда. При этом режиссёр картины Тим Миллер не хотел брать Шварценеггера в проект.

Проблема заключалась в том, что я отказывался запускать производство фильма без Арнольда Шварценеггера. Тим Миллер не хотел включать его в проект, но я сказал: «Слушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет, и я не хочу, чтобы он на меня обиделся». Для меня это не имело особого значения, но я попросил команду найти способ снять в фильме Арнольда.