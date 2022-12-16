В Сети появился новый кадр из «Стражей Галактики-3»

В прокат третья часть «Стражей Галактики» должна выйти 5 мая 2023 года.
Новое изображение со Звёздным Лордом и Гаморой появилось в сети. Героев сыграли Крис Прэтт и Зои Салдана соответственно.
Третья часть фильма станет последней в описании приключений команды супергероев. Фильм расскажет о событиях, которые произошли после кинокартин 2014 года и 2017-го.
В фильме расскажут о том, что Питер Квилл пытается построить убежище и пытается справиться с потерей Гаморы. Подробности о её уходе есть в рождественском спецвыпуске «Стражей Галактики».
В одном из фильмов Marvel Гамора из настоящего времен умерла, когда Танос получил камень души.
Однако Мстители путешествовали во времени. В связи с этим Гамора из прошлого попала в настоящее.