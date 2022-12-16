В Сеть слили тизер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом

Тизер фильма "Барби" опубликовали в сети после того, как его стали транслировать на предпремьерных показах картины "Аватар: Путь воды". Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Warner Bros. Pictures подтвердила в Twitter, что тизер-трейлер официально появится в сети 16 декабря, однако в нескольких аккаунтах соцсети ролик появился раньше срока. Позже кадры были удалены с платформы.

Короткое видео демонстрирует Марго Робби, которая позирует в том же купальнике, в котором кукла Барби впервые появилась в 1959 году. Также в ролике ненадолго появился и Райан Гослинг, исполнивший роль Кена.