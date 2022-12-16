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1 час назад

Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм зимы 2022-2023

Tlum.ru

У нас товар, а у вас, зрители, купец. Или это вы купцы, так точнее. Недавно Тлум.Ру представил 12 кинотеатральных новинок нынешней зимы. Время подводить итоги традиционного голосования и выяснять, на кого хотят посмотреть на большом экране больше всего.

Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм зимы 2022-2023
Фото: tlum.rutlum.ru

№ 12: «СантаМэн»

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Не самая гладкая анимация, местами сюжетно напоминающая смешение всех возможных новогодних мультфильмов, открывает наш список. Торжественно, конечно, ведь Санта здесь настоящий СантаМэн.

№ 11: «Изумительный Морис»

Так-так, а это не дело. Сообразительный кот, услужливые зубастики, мальчик, девочка и крайне загадочная тайна. Экранизация книги «Изумительный Морис и его учёные грызуны» Терри Пратчетта, взрослые, уж вы-то должны быть в курсе. Не стоит игнорировать мультфильм, там обещается нечто захватывающее.

№ 10: «Приключения Тедди»

Живая игрушка, ежиха, обучающая обнимашкам и безусловная возможность фантазировать. У нас есть обзор на фильм — он милый и лёгкий, самое то для зарядки подходящим к праздникам настроением.

№ 9: «L.O.L. Surprise! Фильм»

Фильм, погружающий в кукольную реальность, оказался на девятой позиции. Чтобы стать подружкой любимых модниц, требуется всего-то найти подходящие очки. Главная героиня без проблем справляется с этой задачей.

№ 8: «Рок дог 3: Битва за бит»

Звезда персональной франшизы — пёс Боуди — в этой части попробует, точно герои «Зверопоя 2», вернуть славу былого музыканта. Но сперва нужно поучаствовать в конкурсе талантов.

№ 7: «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

Мышка и медведь, завязав тесную дружбу и даже начав жить вместе, готовы попробовать что-то новое. Посетить родной город Эрнеста, к примеру. Отчаянный музыкант и юная художница с ужасом делают открытие — там запрещена вся музыка. За исключением ровно одной ноты. Ох, будет интересно.

№ 6: «Щелкунчик и волшебная флейта»

Принцессе в этой истории предстоит расколдовать принца — это уже знакомая тема, — повстречаться с крысами и обязательно успеть вернуться обратно домой, пока магия не закончила действовать. Производство российское.

№ 5: «Чебурашка»

Кто-то ждёт его с нетерпением, кто-то с подозрением, ну, а мы просто ждём, каким бы ни обещал стать новый Чебурашка, это в любом случае интересно.

№ 4: «Новогодний переполох»

Даже домашние животные хотят сделать друг другу подарки на Новый год. Для этого требуется выбраться из дома и добраться до Деда Мороза. И без проблем не обойдётся. Обзор камерной истории уже доступен для прочтения.

№ 3: «Песнь моря»

Возвращение классики от ирландской студии «Cartoon Saloon», третье место заслуженно. Думаем, на мультфильм пойдут те, кто упустил его из внимания, а также и те, кто уже давно в курсе сюжета. Потому что на большом экране эта сказка выглядит великолепно.

№ 2: «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»

В этот раз Медведя ждёт необычная встреча, да и Машу тоже. Все месяцы оживут и предстанут через зрителями как в давно знакомой сказке. Только Января не хватает, куда пропал? Да не пропал, он с Машей, веселится, забыв обо всём.

№ 1: «Иван Царевич и Серый Волк 5»

Мельница, крутись. На первом месте расположилась ещё одна часть богатырской франшизы. В этот раз у Ивана проблемы с памятью. С чужой памятью — о его существовании все позабыли и даже имя героя нигде в подкорке не затесалось. Придётся сперва Волка в себя привести, вместе веселее кумекать, как всё на места вернуть.

Фильмы,Чебурашка,Новогодний переполох,Песнь моря,
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