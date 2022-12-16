Зрители выбрали самый ожидаемый мультфильм зимы 2022-2023

У нас товар, а у вас, зрители, купец. Или это вы купцы, так точнее. Недавно Тлум.Ру представил 12 кинотеатральных новинок нынешней зимы. Время подводить итоги традиционного голосования и выяснять, на кого хотят посмотреть на большом экране больше всего.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 12: «СантаМэн»

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Не самая гладкая анимация, местами сюжетно напоминающая смешение всех возможных новогодних мультфильмов, открывает наш список. Торжественно, конечно, ведь Санта здесь настоящий СантаМэн.

Так-так, а это не дело. Сообразительный кот, услужливые зубастики, мальчик, девочка и крайне загадочная тайна. Экранизация книги «Изумительный Морис и его учёные грызуны» Терри Пратчетта, взрослые, уж вы-то должны быть в курсе. Не стоит игнорировать мультфильм, там обещается нечто захватывающее.

№ 10: «Приключения Тедди»

Живая игрушка, ежиха, обучающая обнимашкам и безусловная возможность фантазировать. У нас есть обзор на фильм — он милый и лёгкий, самое то для зарядки подходящим к праздникам настроением.

Фильм, погружающий в кукольную реальность, оказался на девятой позиции. Чтобы стать подружкой любимых модниц, требуется всего-то найти подходящие очки. Главная героиня без проблем справляется с этой задачей.

№ 8: «Рок дог 3: Битва за бит»

Звезда персональной франшизы — пёс Боуди — в этой части попробует, точно герои «Зверопоя 2», вернуть славу былого музыканта. Но сперва нужно поучаствовать в конкурсе талантов.

№ 7: «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

Мышка и медведь, завязав тесную дружбу и даже начав жить вместе, готовы попробовать что-то новое. Посетить родной город Эрнеста, к примеру. Отчаянный музыкант и юная художница с ужасом делают открытие — там запрещена вся музыка. За исключением ровно одной ноты. Ох, будет интересно.

№ 6: «Щелкунчик и волшебная флейта»

Принцессе в этой истории предстоит расколдовать принца — это уже знакомая тема, — повстречаться с крысами и обязательно успеть вернуться обратно домой, пока магия не закончила действовать. Производство российское.

№ 5: «Чебурашка»

Кто-то ждёт его с нетерпением, кто-то с подозрением, ну, а мы просто ждём, каким бы ни обещал стать новый Чебурашка, это в любом случае интересно.

№ 4: «Новогодний переполох»

Даже домашние животные хотят сделать друг другу подарки на Новый год. Для этого требуется выбраться из дома и добраться до Деда Мороза. И без проблем не обойдётся. Обзор камерной истории уже доступен для прочтения.

Возвращение классики от ирландской студии «Cartoon Saloon», третье место заслуженно. Думаем, на мультфильм пойдут те, кто упустил его из внимания, а также и те, кто уже давно в курсе сюжета. Потому что на большом экране эта сказка выглядит великолепно.

№ 2: «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»

В этот раз Медведя ждёт необычная встреча, да и Машу тоже. Все месяцы оживут и предстанут через зрителями как в давно знакомой сказке. Только Января не хватает, куда пропал? Да не пропал, он с Машей, веселится, забыв обо всём.