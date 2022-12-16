Как Гайдай отомстил Мордюковой в «Бриллиантовой руке»

В новогодние праздники многие из нас любят пересматривать старое доброе советское кино, хотя почти выучили фильмы наизусть. Однако о том, что порой творилось на съемочной площадке, в курсе немногие.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Как родилась легендарная фраза про заливную рыбу, почему Андрею Миронову отказали в роли Жоржа Милославского и как Басилашвили устроил ДТП в «Служебном романе» рассказывается в материале РИА Новости.

Видео дня

В киноленте «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+) одна из центральных сцен снималась не в знаменитых Сандунах, как думают многие. Баню построили в павильоне «Мосфильма», где было холодно. Белявский, Бурков, Мягков и Ширвиндт додумались протащить на площадку алкоголь. У Белявского, ко всему прочему, был еще и день рождения. Рязанов не сразу понял, что актеры, изображающие поддатых мужчин, выглядят чересчур жизненно. Раскусив уловку, режиссер прекратил съемку. Фрагмент потом переснимали несколько раз. Но в итоге в фильм попали именно «пьяные» кадры.

Незабываемую фразу Ипполита: «Какая гадость эта ваша заливная рыба» Юрий Яковлев сказал не по сценарию. Актер распробовал еду, аппетитно смотревшуюся в кадре. Но на деле рыба оказалась отвратительной.

Другая импровизация – кадры принятия душа в пальто. Яковлева поливали холодной водой. Вдруг во время одного из дублей потекла горячая, и артист изрек: «О, тепленькая пошла!»

Роль квартирного вора Милославского в картине «Иван Васильевич меняет профессию» (12+) предполагалось отдать Андрею Миронову. Но в кадре он смотрелся слишком утонченным для экранного образа, зато вот Леонид Куравлев в роли Жоржа выглядел блестяще. Кстати, актер придумал реплику: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть».

Тарабарщина, на которой ведут диалог контрабандисты в «Бриллиантовой руке» (0+), – также импровизация, в которой принимала участие вся съемочная группа. Гайдай придумал выражение «мордюк» в качестве ругательства. На вопрос Никулина, откуда такое слово, режиссер объяснил, что накануне поссорился с Нонной Мордюковой и решил ей так отомстить.

Малоизвестный факт о «Служебном романе» (12+): картина должна была называться «Сказка о руководящей Золушке», но худсовету такое не понравилось. В этом же фильме в одной из сцен Олег Басилашвили подъезжает на машине. Водить актер не умел – чуть не повредил киноаппаратуру и зарулил прямиком в киоск «Союзпечати».

«Девчата» (12+) снимались на Северном Урале в 40-градусные морозы. В одном из фрагментов Николай Рыбников должен был дегустировать суп Тоси, но тут вдруг ложка примерзла к губе. Отодрали только с куском кожи.