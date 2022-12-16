Кэмерон прокомментировал провал последнего «Терминатора»

“Проблема заключалась в том, что я отказывался запускать производство фильма без Арнольда Шварценеггера. Тим Миллер не хотел включать его в проект, но я сказал: «Слушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет, и я не хочу, чтобы он на меня обиделся»”, — прокомментировал Кэмерон. “Для меня это не имело особого значения, но я попросил команду найти способ снять в фильме Арнольда”, — уточнил он.