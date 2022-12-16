Кэмерон прокомментировал провал последнего «Терминатора»

Вышедший в 2019 году «Терминатор: Тёмные судьбы» (16+) разочаровал поклонников франшизы, заработал низкие оценки критиков и едва отбил производственный бюджет. Постановщик первых двух легендарных фильмов Джеймс Кэмерон выступил в проекте в роли продюсера, а также имел отношение к сюжету. Не так давно уинематографист объяснил причину провала киноленты.
В разговоре с журналистами издания AV Club режиссер сообщил, что он «на самом деле доволен фильмом». Слабые кассовые сборы Кэмерон объяснил своей чрезмерной лояльностью и любовью к актёрским талантам Арнольда Шварценеггера и Линды Хамилтон.
Постановщик не хотел давать зелёный свет очередному сиквелу «Терминатора» без участия Шварценеггера. Причем режиссер фильма Тим Миллер, напротив, выступал против его участия.
“Проблема заключалась в том, что я отказывался запускать производство фильма без Арнольда Шварценеггера. Тим Миллер не хотел включать его в проект, но я сказал: «Слушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет, и я не хочу, чтобы он на меня обиделся»”, — прокомментировал Кэмерон. “Для меня это не имело особого значения, но я попросил команду найти способ снять в фильме Арнольда”, — уточнил он.
А Миллер не сильно горел желанием брать в проект и Сару Коннор в исполнении Линды Хамилтон. Кэмерон отметил, что «Терминатор: Тёмные судьбы» мог быть выпущен и без Шварценеггера с Линдой, однако в результате он принял решение включить в сюжет Сару Коннор и доброго киборга T-800.