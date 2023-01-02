Фильмы про кошек

Главными героями фильма могут быть не только люди, но и животные. Для тех, кто хочет посмотреть на мир глазами животных и увидеть, как питомцы помогают людям, "Рамблер" публикует подборку фильмов о кошках.

Фото: Кадр из фильма "Город кошек" Кадр из фильма "Город кошек"

"Город кошек" (Kedi, 2016 год)

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Документальный фильм о бродячих кошках, которые живут в Стамбуле, и о горожанах, не представляющих без них себя и город. Коты отлично ладят с людьми, заходят к ним в гости и "общаются" с домашними животными. Но сами променять улицы Стамбула на дома и квартиры не готовы.

"Город кошек" сняла турецкая документалистка Джейда Торун, ее работу высоко оценили критики. Особенно выделяли операторскую работу. В фильме много эпизодов, которые позволяют смотреть на город, находясь на уровне "кошачьих" глаз. Эти фрагменты снимали с помощью игрушечной машинки с дистанционным управлением, на которую прикрепили камеру.

"Внутри Льюина Дэвиса" (Inside Llewyn Davis, 2012)

Главный герой этой художественной картины — фолк-певец и гитарист, абсолютный неудачник Льюин Дэвис. Он потерял близкого друга, с которым вместе выступал на сцене, и тяжело переживает утрату. Параллельно ему не хватает денег даже на жилье и вещи первой необходимости. Без дома и денег, практически полностью разорвав связь с близкими, Льюин странствует и ищет себя. А помогает ему в этом рыжий кот, которого музыканту пришлось забрать из чужой квартиры. Дэвис ночевал в этой квартире, а когда выходил — захлопнул дверь, оставив животное снаружи.

Действие происходит в Нью-Йорке в начале шестидесятых. Атмосфера фильма — богемные кварталы Манхэттена и табачный дым в маленьких клубах.

"Уличный кот по кличке Боб" (A Street Cat Named Bob, 2016)

Это фильм о двух беспризорниках: бездомном музыканте Джеймсе и рыжем уличном коте, которого герой назвал в честь персонаже из сериала "Твин Пикс". Джеймс пытается наладить свою жизнь, но никто не берет его на работу. Встреча с котом меняет ситуацию в лучшую сторону.

В основе фильма биография писателя и музыканта Джеймса Боуэна и его питомца. Кстати, кот Боб в картине сыграл сам себя.

"Кошка напрокат" (Rentaneko, 2012)

Несколько новелл о человеческом одиночестве. Девушка по имени Сайоко предлагает прохожим на набережной в японском городке взять кошку напрокат. Соглашаются многие, и объединены они тем, что по-своему одиноки.

Кино неспешное и, несмотря на тему, жизнеутверждающее. А еще точно понравится зрителям, которые влюблены в японскую и азиатскую культуру.

"Фокус покус" (Hocus Pocus, 1993)

Подросток Макс Деннисон, его маленькая сестра Дэни и подруга Эллисон сражаются с колдуньями, которые высасывают детские души. А вместе с ними борется со злом говорящий чёрный кот.