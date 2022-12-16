Назван лучший российский кинодебют

Медиахолдинг "Цифровое телевидение" представил "Абсолютный рейтинг" лучших российских дебютов за пять лет. Его лидером стал фильм режиссера Виктории Фанасютиной "Солдатик", в первую десятку также вошли картины "Серебряные коньки", "Собибор", "Китобой", "Лед" и другие, сообщил в пятницу заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга Иван Кудрявцев.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Первую позицию в рейтинге заняла военно-драматическая история, основанная на реальных событиях - "Солдатик".

Видео дня

"Как ни парадоксально, ни забавно, ни трогательно, но самый успешный российский дебют за последние пять лет - это фильм "Солдатик", - сказал он.

Кудрявцев подчеркнул, что несмотря на то, что кассовый сбор фильма составил всего 6,3 млн рублей, "Солдатик" имеет высокие зрительские рейтинги, а также самое большое количество наград среди дебютов - всего у картины Виктории Фанасютиной 31 победа на российских и международных кинофестивалях.

В центре сюжета - герой Великой Отечественной войны Сережа Алешков. Он потерял всех родных, попал в действующую армию, которая придумала играть с ним в солдатика, чтобы сохранить ему детство. Сам мальчик, чтобы соответствовать этому почетному званию, стал настоящим защитником Родины.

Рейтинг дебютантов был сформирован по шести факторам: кассовые сборы дебюта, количество наград, количество номинаций, рейтинг Кинопоиска, рейтинг IMDb, а также наличие следующего фильма у режиссера-дебютанта. Вторую позицию в нем занял фильм обладатель "Золотого Орла" за лучшую музыку, микс мелодрамы и мюзикла "Лед" Олега Трофима, третью - черная комедия Кирилла Соколова "Папа, сдохни". Последние места в пятерке лидеров распределились между режиссерским дебютом народного артиста России Константина Хабенского "Собибор" и драмой Филиппа Юрьева "Китобой".

В топ-10 также вошли победитель "Кинотавра" - "Бык" Бориса Акопова, драмеди Семена Серзина "Человек из Подольска", комедия Анны Пармас "Давай разведемся!" и другие.

Что россияне хотят смотреть в кинотеатрах

Согласно исследованию "Цифрового телевидения", за последние пять лет преобладающими жанрами в дебютах являются комедии и драмы: из 179 картин, вышедших в 2018-2022 годах, их доля составляет 34,1% и 32,4%, соответственно. Еще 8,9% из всех дебютов относятся к мелодрамам. Остросюжетные жанры составляют 24%.

Медиахолдинг также инициировал опрос зрителей в рамках проекта "Кинозритель" - на выходе из кинозалов в крупнейших городах по кинотеатральной посещаемости (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар) россиян просили сказать, какой фильм они бы хотели увидеть в кино. Так, большинство зрителей выделили фильмы, держащие в напряжении, а также картины с непредсказуемым финалом.