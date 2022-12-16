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31 минуту назад

Фильм "Солдатик" признали лучшим вышедшим за последние пять лет российским кинодебютом

ТАСС

Медиахолдинг "Цифровое телевидение" представил "Абсолютный рейтинг" лучших российских дебютов за пять лет. Его лидером стал фильм режиссера Виктории Фанасютиной "Солдатик", в первую десятку также вошли картины "Серебряные коньки", "Собибор", "Китобой", "Лед" и другие, сообщил в пятницу заместитель генерального директора, директор по киноканалам медиахолдинга Иван Кудрявцев.

Назван лучший российский кинодебют
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Первую позицию в рейтинге заняла военно-драматическая история, основанная на реальных событиях - "Солдатик".

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"Как ни парадоксально, ни забавно, ни трогательно, но самый успешный российский дебют за последние пять лет - это фильм "Солдатик", - сказал он.

Кудрявцев подчеркнул, что несмотря на то, что кассовый сбор фильма составил всего 6,3 млн рублей, "Солдатик" имеет высокие зрительские рейтинги, а также самое большое количество наград среди дебютов - всего у картины Виктории Фанасютиной 31 победа на российских и международных кинофестивалях.

В центре сюжета - герой Великой Отечественной войны Сережа Алешков. Он потерял всех родных, попал в действующую армию, которая придумала играть с ним в солдатика, чтобы сохранить ему детство. Сам мальчик, чтобы соответствовать этому почетному званию, стал настоящим защитником Родины.

Рейтинг дебютантов был сформирован по шести факторам: кассовые сборы дебюта, количество наград, количество номинаций, рейтинг Кинопоиска, рейтинг IMDb, а также наличие следующего фильма у режиссера-дебютанта. Вторую позицию в нем занял фильм обладатель "Золотого Орла" за лучшую музыку, микс мелодрамы и мюзикла "Лед" Олега Трофима, третью - черная комедия Кирилла Соколова "Папа, сдохни". Последние места в пятерке лидеров распределились между режиссерским дебютом народного артиста России Константина Хабенского "Собибор" и драмой Филиппа Юрьева "Китобой".

В топ-10 также вошли победитель "Кинотавра" - "Бык" Бориса Акопова, драмеди Семена Серзина "Человек из Подольска", комедия Анны Пармас "Давай разведемся!" и другие.

Что россияне хотят смотреть в кинотеатрах

Согласно исследованию "Цифрового телевидения", за последние пять лет преобладающими жанрами в дебютах являются комедии и драмы: из 179 картин, вышедших в 2018-2022 годах, их доля составляет 34,1% и 32,4%, соответственно. Еще 8,9% из всех дебютов относятся к мелодрамам. Остросюжетные жанры составляют 24%.

Медиахолдинг также инициировал опрос зрителей в рамках проекта "Кинозритель" - на выходе из кинозалов в крупнейших городах по кинотеатральной посещаемости (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар) россиян просили сказать, какой фильм они бы хотели увидеть в кино. Так, большинство зрителей выделили фильмы, держащие в напряжении, а также картины с непредсказуемым финалом.

Еще 26% зрителей хотели бы увидеть фильмы с любимыми, известными актерами, такое же количество опрошенных больше всего ждут комедии. Красочный и зрелищный фильм хотели бы посмотреть 17%, боевики и фантастику ждут по 11% опрошенных. Семейные фильмы и мультики хотели назвали 6%.

Фильмы,Папа, сдохни,Собибор,Лёд,Олег Трофим,Филипп Юрьев,Кирилл Соколов,Иван Кудрявцев,Семен Серзин,Анна Пармас,Константин Хабенский,
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