Вышел трейлер фильма Динары Друкаровой "Лили и море"

Актриса из «Купе № 6» и «Про уродов и людей» Динара Друкарова представила трейлер своей дебютной режиссерской работы «Лили и море». Видео опубликовано на YouTube компании-прокатчика «Атмосфера кино».
В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Le grand marine французской писательницы Катрин Пулэн. Картину сняли в Исландии. По сюжету, Лили в исполнении Друкаровой сбегает из своей обычной жизни ловить рыбу на Север и становится единственной женщиной на борту траулера, делом доказывая свое право на эту тяжелую работу наравне с мужчинами.
«Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением», — говорит Друкарова.
В фильме также снялись Бьедн Хлинур Харальдссон («Ведьмак»), Сэм Лаувейк («Империя») и др.
Премьера картины в российских кинотеатрах состоится 12 января.