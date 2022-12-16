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59 минут назад

Вышел трейлер фильма Динары Друкаровой "Лили и море"

Газета.Ru

Актриса из «Купе № 6» и «Про уродов и людей» Динара Друкарова представила трейлер своей дебютной режиссерской работы «Лили и море». Видео опубликовано на YouTube компании-прокатчика «Атмосфера кино».

Вышел трейлер фильма Динары Друкаровой "Лили и море"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Le grand marine французской писательницы Катрин Пулэн. Картину сняли в Исландии. По сюжету, Лили в исполнении Друкаровой сбегает из своей обычной жизни ловить рыбу на Север и становится единственной женщиной на борту траулера, делом доказывая свое право на эту тяжелую работу наравне с мужчинами.

«Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением», — говорит Друкарова.

В фильме также снялись Бьедн Хлинур Харальдссон («Ведьмак»), Сэм Лаувейк («Империя») и др.

Премьера картины в российских кинотеатрах состоится 12 января.

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