Вышел трейлер фильма Динары Друкаровой "Лили и море"

Актриса из «Купе № 6» и «Про уродов и людей» Динара Друкарова представила трейлер своей дебютной режиссерской работы «Лили и море». Видео опубликовано на YouTube компании-прокатчика «Атмосфера кино».

В основу сценария фильма легла автобиографическая книга Le grand marine французской писательницы Катрин Пулэн. Картину сняли в Исландии. По сюжету, Лили в исполнении Друкаровой сбегает из своей обычной жизни ловить рыбу на Север и становится единственной женщиной на борту траулера, делом доказывая свое право на эту тяжелую работу наравне с мужчинами.