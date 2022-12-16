На «Мосфильме» отреставрировали фильм «Щит и меч»

Специалисты киностудии «Мосфильм» отреставрировали советский четырёхсерийный военно-исторический фильм «Щит и меч» о подвигах советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны.
Над реставрацией работали специалисты ПК «Телекино»: сканирование – Евгений Верлочёв, реставраторы – Михаил Тусматов, Марина Алексахина, Антон Мелешников, цветокоррекция – Ирина Агафонова.
Лента будет доступна для просмотра на официальном YouTube-канале «Мосфильма» в разрешении 4К 16 декабря в 19:00.
Фильм повествует о советском разведчике Александре Белове, выехавшем в 1940 году из Риги в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса. К 1944 году он достиг прочного положения в Абвере, а затем был переведён в Берлин, в службу СД, где дослужился до чина гауптштурмфюрера СС. Вайс получил доступ к ценным сведениям стратегической важности и возможность упреждать начало крупных военных операций Третьего рейха.