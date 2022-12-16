На «Мосфильме» отреставрировали фильм «Щит и меч»

Фильм повествует о советском разведчике Александре Белове, выехавшем в 1940 году из Риги в Германию под именем немца-репатрианта Иоганна Вайса. К 1944 году он достиг прочного положения в Абвере, а затем был переведён в Берлин, в службу СД, где дослужился до чина гауптштурмфюрера СС. Вайс получил доступ к ценным сведениям стратегической важности и возможность упреждать начало крупных военных операций Третьего рейха.