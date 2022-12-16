Обзор фильма «Кит»: Брендан Фрейзер заставляет рыдать

Самый необычный хит Даррена Аронофски.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Кит» стал хитом задолго до премьеры в кинотеатрах. После показа на Венецианском фестивале Сеть переполнили ролики с длительными овациями в адрес Брендана Фрейзера. Критики называли фильм шедевром, а актёру пророчили «Оскар».

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Но так ли хорош «Кит»?

История человека с серьезными ошибками

Когда-то Чарли был обычным семьянином. Он неплохо жил с супругой и растил красавицу дочь, но затем вновь влюбился и бросил семью. Жена и ребёнок обиделись, а Чарли даже не пытался поддерживать связь со своей прежней семьёй.

Спустя много лет вторая половинка Чарли умирает, оставляя героя в одиночестве. Он разбит, а бывшая семья не хочет общаться. Заглушить боль помогает только одно — еда.

Вот только у быстрых углеводов есть цена: Чарли жиреет до 300 килограммов и теперь не может даже самостоятельно встать с кровати. А если что-то важное свалится на пол, придётся звать на помощь единственную подругу.

Казалось бы, Чарли — мужчина средних лет, у него ещё много возможностей. Но на деле он уже проиграл: бедняга прикован к постели, одинок, беспомощен, а на душе камень из сожалений и утрат. Последней каплей стала болезнь, предрекающая скорую смерть. Именно близость к финалу мотивирует Чарли хоть как-то изменить свою жизнь и получить искупление.

Первым делом Чарли пытается восстановить отношения с дочерью Элли. Девочка ненавидит себя и окружающих, рушит жизнь и винит во всех бедах отца. Впрочем, одна точка сближения у героев всё-таки есть: чтобы не вылететь из школы, Элли нужно написать хорошее сочинение, а Чарли как раз обучает писательскому мастерству. Поэтому герои проведут время вместе и постараются примириться.

По меркам Аронофски сюжет простой. Здесь нет сюрреализма и эпического размаха, даже религиозные темы поднимают редко. В этот раз режиссёр посвятил историю обычным людям — даже тем, у кого нормальный вес и крепкая семья. Дело в том, что «Кит» — фильм про ошибки, искупление и второй шанс, который есть всегда.

За свою жизнь Чарли наломал немало дров. Испортил отношения с семьёй, забыл о дочери, а затем заперся в квартире и медленно убивал себя. Всё это серьёзные проблемы, но не приговор. Даже разрушив жизнь до основания, можно создать нечто светлое и исправить хотя бы некоторые ошибки.

Аронофски подал эту тему изысканно и драматично. Зрители, которые хоть раз сворачивали не туда, почувствуют после просмотра облегчение.

Брендан Фрейзер заслужил «Оскар»

В карьере Фрейзера были драматические роли, но массовый зритель знает его по комедиям и приключениям. Именно весёлые работы актёра собирали кассу в прокате и хорошо продавались на кассетах. Теперь всё изменится, ведь Брендан выбрал тяжёлого персонажа и изумительно его сыграл.

Секрет в том, что Фрейзер чем-то похож на Чарли — актёр тоже много страдал и ошибался. Он переживал сексуальное насилие, терял голову из-за славы и успеха, ссорился с режиссёрами, получал на съёмках глупые травмы и стремительно набирал вес.

Разве мог кто-то другой так прочувствовать боль Чарли и выразить её одним взглядом?

А ведь съёмки были трудными как в физическом, так и в актёрском плане. На Фрейзера натягивали тяжёлый костюм, имитирующий комплекцию Чарли, и сильно гримировали. Брендану было тяжело пошевелиться, поэтому он в основном играл взглядом и голосом. Этого хватило, чтобы выдать выдающийся перформанс.

А вот Сэди Синк не так хороша. Временами кажется, что она всё ещё играет Макс из «Очень странных дел». Снова растёт без отца, депрессует и не справляется с нормальной жизнью. Правда, версия из фильма более раздражительная.

К тому же сопереживать девочке трудно. Понятно, что Чарли сильно её ранил, но в какой-то момент бесконечная грубость Элли просто утомляет. Зритель давно полюбил героя и всё ему простил, а героиня Сэди Синк до сих пор бесится.

Зато других актёров стоит похвалить. К примеру, Хонг Чау прекрасно играет единственного друга Чарли, а Саманта Мортон великолепна в роли бывшей жены.

Аронофски не похож на себя

Аронофски приучил зрителя к метафорам и библейским сюжетам, но в «Ките» он будто стал ближе к народу. Режиссёр всё ещё думает о великом и ведёт героя не к физическому, а духовному исцелению — в остальном же сюжет приземлённый.

При этом рассказана история по-прежнему великолепно. К примеру, как показать полную беспомощность человека? Через мастурбацию. В начале фильма Чарли пытается сбросить пар, но из-за веса ничего не выходит. Более того, незатейливое дело доводит героя до сердечного приступа.

Это идеально отображает ситуацию, в которой оказался Чарли.

Также Даррен постоянно создаёт ощущение тесноты. Герой скован в своём жилище, а его душе тесно из-за чувства вины. Чтобы подчеркнуть это, режиссёр снял почти весь фильм в одной квартире, а также выбрал нестандартный формат «4 на 3» (квадрат). Именно в таком формате Снайдер выпустил режиссёрскую версию «Лиги справедливости» — вот только в случае Аронофски приём уместен.