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2 часа назад

Какую роль Тарантино готовил Сэндлеру в "Бесславных ублюдках"

Газета.Ru

Квентин Тарантино признался, что изначально роль охотника на нацистов в картине "Бесславные ублюдки" он написал для Адама Сэндлера. Об этом он рассказал во время интервью для подкаста "Club Random".

Какую роль Тарантино готовил Сэндлеру в "Бесславных ублюдках"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам режиссера, роль еврейского головореза Донни "Еврея-Медведя" Доновица должен был сыграть Сэндлер, которому очень понравился персонаж.

"Мне кажется, он рассказал всем евреям Голливуда о том, что сыграет роль охотника за нацистами, который будет бить их бейсбольной битой", — вспомнил Тарантино.

Но сняться в проекте Сэндлеру не позволил конфликт рабочих графиков: до старта съемок "Бесславных ублюдков" он уже подписал контракт на участие в комедии "Приколисты", которые проходили в то же самое время.

"Проблема в том, что "Приколисты" собрали идеальный каст актеров-евреев, которые нужны были мне. Что ж, пришлось звать тех, кого не успели заманить в проект Джадд Апатоу", — рассказал Тарантино.

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