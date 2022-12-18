Новинки, которые можно посмотреть в интернете

Эпичное древнерусское фэнтези, детективный сериал от сценариста "Мажора", биография автора "Грозового перевала" и двойное комбо из Тильды Суинтон. Новинки кино в рубрике #КиноЗдесь.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Звезда "Химеры" Александр Кузнецов перевоплощается в русского князя Михаила и сражается за свою любовь к ведьме в "Сердце Пармы". Эмма Маки из "Полового воспитания" примеряет на себе образ свободолюбивой бунтарки 19 века. Сценарист "Мажора" выдаёт закрученный российский детектив про актёра-неудачника, которому приходится заменить умершего человека в реальной жизни. Тильда Суинтон играет двух людей одновременно в готической "Вечной дочери". Самые яркие кино и сериальные новинки в рубрике #КиноЗдесь.

Видео дня

"Сердце Пармы"

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 159 минут

О фильме. Эпичное творение от режиссёра "Движения вверх" и "Метро". Фильм с элементами фэнтези рассказывает о разрушительной истории любви русского князя Михаила (Александр Кузнецов) и юной ведьмы-ламии Тиче (Елена Ербакова). Когда хрупкая восточная красавица становится сосудом для древнего божества, перед князем встаёт сложный выбор: быть с Тиче вопреки всему и всем, или отказаться от личного счастья во благо счастья родной Пармы, древней суровой земли.

Что интересного. Помпезные схватки в стиле "300 спартанцев", борьба за трон, как в "Игре престолов", фэнтезийная сказка и приключения, подобно вселенной Питера Джексона. Говоря о "Сердце Пармы", трудно удержаться от сравнений с другими произведениями поп-культуры. Этот фильм - примечательная и красивая попытка сплести новый русский миф, основанный на наших богатых традициях и истории. В конце концов, есть же "Властелин колец", "Викинги", почему бы и нам не создать такое? Кстати, в ленте представлен шикарный актёрский состав, а для погибшего в сентябре 2022 года Сергея Пускепалиса "Парма" стала одной из последних больших актёрских работ.

Кому не понравится. Тем, кто планирует чрезмерно анализировать правдоподобность фильма и принципиально искать исторические неточности.

"Эмили"

Режиссёр: Фрэнсис О’Коннор

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 130 минут

О фильме. Какие страсти напитали единственный роман английской писательницы Эмили Бронте под названием "Грозовой перевал"? Ответ на этот вопрос как раз ищет псевдобайопик со звездой "Полового воспитания" Эммой Маки. Фильм рассказывает о жизни Эмили Бронте, обитающей в мире печальных грёз и богатого воображения. Жизнь девушки преображается, когда в поместье её семьи поселяется обаятельный викарий Уильям Уэйтман (Оливер Джексон-Коэн - "Призрак дома на холме"). С этого момента любовь, бунт и поиски себя станут для девушки смыслом существования.

Что интересного. Псевдобайопик - потому что создатели прямо признались, что многое понапридумывали и в целом вдохновлялись духом великого романа, а не скудной биографией самой Бронте. Новая большая роль Эммы Маки погружает зрителя в романтическую вселенную поместного быта середины XIX века. История про страсть, поэзия и большая любовь в одном флаконе, только со своим Мистером Дарси и собственной своенравной Элизабет Беннет.

Кому не понравится. Тем, кто не любит романтические истории про сильных духом женщин, бросающих вызов консервативному укладу общества.

"Актёр"

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 12 серий по 50 минут

О сериале. Новый детективный сериал от сценариста "Мажора" рассказывает историю неудачливого актёра, которому выпадает возможность сыграть самую сложную и интересную роль в своей жизни. Отныне Ивану Липатову предстоит изображать реального человека, который, ко всему прочему умер. Как две капли воды похожий на него актёр возьмёт на себя обязательства по решению проблем, работе, отношениям в семье. Попал парень, как говорится!

Что интересного. Когда новоиспечённую жену актёра похищают, ему приходится заботиться о детях, которых он никогда не знал. Помимо прочего герой постоянно сталкивается с дерзкими вызовами (например, с необходимостью расследовать настоящее убийство), он ввязывается во всё новые авантюры и приключения. В общем, закрученный сюжет драмы режиссёра Вано Бурдули точно не позволит вам заскучать.

Кому не понравится. Если вам надоели детективные сериалы с элементами боевика и сложносочинёнными сюжетными линиями.

"Вечная дочь"

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.9

Время: 96 минут

О фильме. Одна Тильда Суинтон - хорошо, а две ещё лучше! Так в фильме британского режиссёра Джоанны Хогг, когда-то открывшей миру Тома Хиддлстона ("Архипелаг"), действительно целых две Тильды - актриса исполняет роль пожилой матери и её дочери. По сюжету мать и дочь приезжают провести рождественские каникулы в своё старое поместье в Уэльсе (Великобритания). Гнетущая атмосфера заброшенного особняка и задушевные разговоры за кухонным столом возвращают к жизни мрачных призраков прошлого.

Что интересного. Медитативный готический спектакль с игрой одного актёра - так можно в общем описать новое творение Хогг. В фильме много эстетики, мистики, скорби, диалогов и бесконечной потери связи с реальностью. Безупречная актёрская работа Суинтон и эстетика её завораживающей внешности - ещё одни безусловные плюсы фильма.