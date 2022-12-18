Режиссеры шестого "Крика" прокомментировали уход Нив Кэмпбелл

Авторы предстоящего фильма ужасов «Крик 6» Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт и Чад Виллелла (коллектив Radio Silence) прокомментировали отказ от съемок в ленте актрисы Нив Кэмпбелл, которая не появится на экране впервые в истории франшизы. Своими мыслями они поделились в интервью изданию Total Film.
Отвечая на вопрос, беспокоит ли их перспектива продолжать серию без Кэмпбелл, Виллелла отметил, что это не так.
«Мы огромные поклонники Нив Кэмпбелл и того, что значит [ее героиня] Сидни Прескотт во вселенной «Крика». Все, что мы сделали [в пятом фильме], было продиктовано тем, что в течение многих-многих-многих лет мы были поклонниками ее и [ее] наследия в «Крике». Так что не думаю, что «обеспокоены» это подходящее слово. Мы играли с теми картами, что нам раздали. И мы очень-очень гордимся фильмом, который сделали, и тем, как весь актерский состав сблизился и объединился в новом [фильме], и создавать это, поддерживать этот семейный элемент живым было для нас крайне важно», — сказал Виллелла.
В то же время Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт подчеркнули, что у Кэмпбелл всегда есть возможность вернуться, но им понравилось исследовать новых героев в центре истории.
В фильме к своим ролям вернулись Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун, чьи персонажи дебютировали в пятом «Крике», а также Хейден Панеттьер, присоединившаяся к серии в четвертой части, и Кортни Кокс, игравшая во всех картинах франшизы. Главная звезда «Крика» Кэмпбелл отказалась от съемок в шестой ленте из-за слишком низкого гонорара. Старт американского проката «Крика 6» назначен на 10 марта 2023 года.