Режиссеры шестого "Крика" прокомментировали уход Нив Кэмпбелл

«Мы огромные поклонники Нив Кэмпбелл и того, что значит [ее героиня] Сидни Прескотт во вселенной «Крика». Все, что мы сделали [в пятом фильме], было продиктовано тем, что в течение многих-многих-многих лет мы были поклонниками ее и [ее] наследия в «Крике». Так что не думаю, что «обеспокоены» это подходящее слово. Мы играли с теми картами, что нам раздали. И мы очень-очень гордимся фильмом, который сделали, и тем, как весь актерский состав сблизился и объединился в новом [фильме], и создавать это, поддерживать этот семейный элемент живым было для нас крайне важно», — сказал Виллелла.