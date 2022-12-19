Запись хора и ненужный мех: как снимали "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Киносказки Александра Роу так любимы несколькими поколениями зрителей, что сложно представить, что режиссёру "вставляли палки в колёса" при создании фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки". Чиновники были против выпуска картины — их не устроило название "Ночь перед Рождеством". В итоге было принято решение назвать сказку "Вечера на хуторе близ Диканьки" — так Н. В. Гоголь назвал свой сборник сказок...

Фото: Inc-News Inc-News

Она существует!

Видео дня

Место под названием Диканька — не выдумка автора, оно действительно есть — под Полтавой. Но фильм снимался не там, вопреки изначальным планам съёмочной группы. Создание фильма началось в марте — снега, как такового, уже не было, поэтому команда отправилась туда, где он ещё не растаял — на Кольский полуостров. Хаты, сараи и прочие атрибуты сельской местности были искусственно созданы декораторами за несколько дней.

Как и сегодня

"Массовку" — сельских парубков и девушек в цветастых нарядах — набирали так, как это делают и сегодня — разместив объявление (только не в соцсетях, конечно же, а по всем городским улицам). Основным местом отбора актёров массовых сцен стало медучилище города Кировска. Гримировали их там же, предусмотрительно прося девушек снимать украшения и удалять лак с ногтей.

Хор из машины

Основной задачей актёров массовки было беспрерывное катание на санях и танцы (это помогало ещё и не замёрзнуть). Во время съёмок колядования требовалось ещё и петь. Эту задачу съёмочная группа решила довольно просто — запись пения хора воспроизвели в проигрывателе стоящего поблизости автомобиля. А парубки и девчата просто открывали рты.

Слёзы Оксаны

Возлюбленную кузнеца Вакулы Оксану сыграла юная Людмила Мызникова. Позднее она вспоминала, что на эту роль претендовали ещё пять тысяч девушек, но Роу, увидев её, не пожелал другой Оксаны. "С Юрием Тавровым (Вакулой) у нас дружба не сложилась. Мне казалось, что он чересчур замкнутый, и было тяжело играть к нему любовь. А вот плакалось в кадре легко — я скучала по дому, по маме, вспоминала киевский дом — и рыдала!", — делилась воспоминаниями Людмила.

Чёрт без меха

Мёрзнуть на съёмкам пришлось не только колядующей молодёжи, но и исполнителям главных ролей. На жертвы решился блистательно сыгравший чёрта Георгий Милляр. Изначально для него создали меховой костюм. Одеяние было тёплым, но сильно сковывало движения (а мы помним, с какой лёгкостью чёрт парит над звёздами с Вакулой на спине). Актёр попросил сшить другой костюм — пусть тонкий и совсем не тёплый, но позволяющий свободно двигаться.