Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Психолог: советские фильмы на Новый год — это нормально

Секрет Фирмы

Советский кинематограф — одна из главных вещей, перешедших нам по наследству от СССР. Эти фильмы знают во всём мире, особенно популярны комедии. Их даже рекомендуется смотреть для расслабления и снижения стресса, рассказала психолог София Болховитина. Она объяснила, что, оказывается, советские ленты наполнены терапевтическим смыслом.

Психолог: советские фильмы на Новый год — это нормально
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Во-первых, старые комедии не стремятся удерживать внимание зрителей за счёт тревожных компонентов. В них много юмора, замысловатый сценарий, приключенческий сюжет. От таких фильмов нет вреда для психики.

Во-вторых, в советских лентах всё всегда заканчивается хорошо. А ещё — они лучше американских комедий, считает психолог. Потому что там всегда одинаковый сюжет «из дурнушки в красотку», «из грязи в князи», «школьные красотки», «поменяться местами» и так далее. А в советских комедиях всё всегда по-разному.

В-третьих, в комедиях из СССР — качественный юмор и блестящая актёрская игра. Психолог отметила, что сатирический компонент советских комедий выполняет очень важную функцию — облегчение жизни. Потому что в этих картинах часто высмеиваются различные сложности, человеческие пороки, напряжённые моменты и другие явления.

Ну и ностальгия. Это одно из самых приятных чувств для человека. Потому что радостные воспоминания способны отвлечь от мыслительных жвачек, тревожной мнительности и перенести зрителя в детство. А в детстве есть место новогоднему чуду.

Фильмы,Поменяться местами,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители