Психолог: советские фильмы на Новый год — это нормально

Советский кинематограф — одна из главных вещей, перешедших нам по наследству от СССР. Эти фильмы знают во всём мире, особенно популярны комедии. Их даже рекомендуется смотреть для расслабления и снижения стресса, рассказала психолог София Болховитина. Она объяснила, что, оказывается, советские ленты наполнены терапевтическим смыслом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Во-первых, старые комедии не стремятся удерживать внимание зрителей за счёт тревожных компонентов. В них много юмора, замысловатый сценарий, приключенческий сюжет. От таких фильмов нет вреда для психики.

Во-вторых, в советских лентах всё всегда заканчивается хорошо. А ещё — они лучше американских комедий, считает психолог. Потому что там всегда одинаковый сюжет «из дурнушки в красотку», «из грязи в князи», «школьные красотки», «поменяться местами» и так далее. А в советских комедиях всё всегда по-разному.

В-третьих, в комедиях из СССР — качественный юмор и блестящая актёрская игра. Психолог отметила, что сатирический компонент советских комедий выполняет очень важную функцию — облегчение жизни. Потому что в этих картинах часто высмеиваются различные сложности, человеческие пороки, напряжённые моменты и другие явления.