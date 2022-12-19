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1 час назад

"Непослушник 2" возглавил российский прокат после премьеры

Газета.Ruиещё 2

Отечественная комедия «Непослушник 2» возглавила российский прокат после премьеры, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

"Непослушник 2" возглавил российский прокат после премьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комедия собрала в стартовые выходные около 90 млн руб., как и первая часть, вышедшая в феврале 2022 года. По сюжету, к отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, решивший начать новую жизнь. Однако священник теряет память после падения и не может помочь одумавшемуся.

Анимационный фильм «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев» собрала около 30 млн руб. в свои дебютные выходные и заняла третьем место. На втором месте оказались лидеры прошлой недели — «Елки 9». В фильме показаны несколько историй, разворачивающихся накануне Нового года. В картине впервые за время существования франшизы не снялись Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Фильмы,Иван Ургант,Сергей Светлаков,
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