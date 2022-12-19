"Непослушник 2" возглавил российский прокат после премьеры

Комедия собрала в стартовые выходные около 90 млн руб., как и первая часть, вышедшая в феврале 2022 года. По сюжету, к отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, решивший начать новую жизнь. Однако священник теряет память после падения и не может помочь одумавшемуся.