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1 час назад

Шесть оптимистичных комедий о ценности жизни

Eva.ru

Юмор спасает людей даже в самых тяжелых ситуациях и помогает посмеяться над нелепыми ситуациями. Так смех — это эффективное оружие против страха смерти, помогает принять ее существование. К выходу комедии «Я буду жить» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 6 оптимистичных комедий о ценности жизни.

Шесть оптимистичных комедий о ценности жизни
Фото: Eva.ruEva.ru

«Я буду жить» (2022, реж. Эдуард Бордуков)

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Алла (Евгения Дмитриева) привыкла жертвовать всем ради других, но в один момент ей надоедает нахлебничество близких. Бывшие мужья и дети в шоке от действия любимой мамы, потому начинают донимать ее еще сильнее со своими просьбами из-за прямолинейных отказов. Тогда Алла идет на страшную ложь: она говорит всем, что серьезно больна.

«Счастливо оставаться» (2020, реж.Альбер Дюпонтель)

Обладатель шести премий «Сезар-2021», в том числе за лучший фильм. Парикмахерша Сюз Траппэ (Виржини Эфира) после новости о смертельном диагнозе ставит перед собой одну цель — найти ребенка, от которого она отказалась в 15 лет. Во время поисков Сюз знакомится с выгоревшим на работе Жаном-Батистом Кюшасом (Альбер Дюпонтель), готовым к любым приключениям.

«Далекие близкие» (2022, реж. Иван Соснин)

Почтальону Печкину для счастья не хватало велосипеда, учителю географии из Хабаровска Борису (Евгений Сытый) — современного телефона, подарка от сына Миши (Филипп Авдеев). Мужчина сразу же регистрируется в соцсетях и случайно отправляет заявку в друзья огороднице Надежде (Елена Яковлева), живущей в Подмосковье. Борис также любит выращивать различные овощи и фрукты, поэтому решает встретиться с Надеждой вживую — для этого надо проехать всю страну.

«Пока не сыграл в ящик» (2007, реж. Роб Райнер)

Одна из последних ролей великого Джека Николсона («Сияние»). Его герой, миллиардер Эдвард в палате для больных онкологией пациентов знакомится с пожилым автослесарем Картером (Морган Фримен), вместе они составляют список дел, которые должны выполнить перед смертью: прыгнуть с парашютом, сделать татуировку и наконец-то наладить отношения с родственниками.

«Семь психопатов» (2012, реж. Мартин Макдона)

У сценариста Марти (Колин Фаррелл) не идет работа, не хватает вдохновения для истории про маньяков. Тогда его лучшему другу Биллу (Сэм Рокуэлл) приходит в голову гениальная идея: он размещает в газете объявление о поиске особо жестоких бывших убийц. Из-за этого жизнь Мартина превращается в безумный мир, где киллерами оказываются даже самые близкие люди.

«Карп отмороженный» (2017, реж. Владимир Котт)

Доктор сообщает бывшей учительнице Елене Михайловне (Марина Неёлова), что жить ей осталось совсем немного. Женщина не разводит руками, а основательно готовится к собственной смерти. Елена могла бы попросить сына-бизнесмена о помощи, но твердо уверена, что справится со всем сама: справку получит, гроб купит и поминки организует. Благо везде работают ее ученики, хорошо помнящие тяжелые школьные дни.

Фильмы,Пока не сыграл в ящик,Сияние,Семь психопатов,Карп отмороженный,Альбер Дюпонтель,Мартин Макдона,Евгений Сытый,Филипп Авдеев,Владимир Котт,Эдуард Бордуков,Роб Райнер,Сэм Рокуэлл,Колин Фаррелл,Марина Неелова,Морган Фримен,Елена Яковлева,Джек Николсон,
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