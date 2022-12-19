Шесть оптимистичных комедий о ценности жизни

Юмор спасает людей даже в самых тяжелых ситуациях и помогает посмеяться над нелепыми ситуациями. Так смех — это эффективное оружие против страха смерти, помогает принять ее существование. К выходу комедии «Я буду жить» мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 6 оптимистичных комедий о ценности жизни.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Я буду жить» (2022, реж. Эдуард Бордуков)

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Алла (Евгения Дмитриева) привыкла жертвовать всем ради других, но в один момент ей надоедает нахлебничество близких. Бывшие мужья и дети в шоке от действия любимой мамы, потому начинают донимать ее еще сильнее со своими просьбами из-за прямолинейных отказов. Тогда Алла идет на страшную ложь: она говорит всем, что серьезно больна.

«Счастливо оставаться» (2020, реж.Альбер Дюпонтель)

Обладатель шести премий «Сезар-2021», в том числе за лучший фильм. Парикмахерша Сюз Траппэ (Виржини Эфира) после новости о смертельном диагнозе ставит перед собой одну цель — найти ребенка, от которого она отказалась в 15 лет. Во время поисков Сюз знакомится с выгоревшим на работе Жаном-Батистом Кюшасом (Альбер Дюпонтель), готовым к любым приключениям.

«Далекие близкие» (2022, реж. Иван Соснин)

Почтальону Печкину для счастья не хватало велосипеда, учителю географии из Хабаровска Борису (Евгений Сытый) — современного телефона, подарка от сына Миши (Филипп Авдеев). Мужчина сразу же регистрируется в соцсетях и случайно отправляет заявку в друзья огороднице Надежде (Елена Яковлева), живущей в Подмосковье. Борис также любит выращивать различные овощи и фрукты, поэтому решает встретиться с Надеждой вживую — для этого надо проехать всю страну.

«Пока не сыграл в ящик» (2007, реж. Роб Райнер)

Одна из последних ролей великого Джека Николсона («Сияние»). Его герой, миллиардер Эдвард в палате для больных онкологией пациентов знакомится с пожилым автослесарем Картером (Морган Фримен), вместе они составляют список дел, которые должны выполнить перед смертью: прыгнуть с парашютом, сделать татуировку и наконец-то наладить отношения с родственниками.

«Семь психопатов» (2012, реж. Мартин Макдона)

У сценариста Марти (Колин Фаррелл) не идет работа, не хватает вдохновения для истории про маньяков. Тогда его лучшему другу Биллу (Сэм Рокуэлл) приходит в голову гениальная идея: он размещает в газете объявление о поиске особо жестоких бывших убийц. Из-за этого жизнь Мартина превращается в безумный мир, где киллерами оказываются даже самые близкие люди.

«Карп отмороженный» (2017, реж. Владимир Котт)