18 декабря, в столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошел премьерный показ фильма "Бывшие. Happy end".

Фильм "Бывшие. Happy End" — продолжение культового сериала "Бывшие" от онлайн-кинотеатра START.

Онлайн-кинотеатр START

Герои Яна и Илья познакомились во время прохождения реабилитации, но из-за возникшей симпатии к друг другу их путь к выздоровлению усложняется. Они оказываются в замкнутом круге, пытаясь преодолеть зависимость и наладить свою жизнь.

Как отметил продюсер и автор идеи фильма Алексей Троцюк, в дуэт главных героев "невозможно не влюбиться", а их история заслуживает "яркого финала", который удалось найти.

По мнению актера Дениса Шведова, успех проекта во многом обусловлен тем, что проблема зависимостей так или иначе близка многим. Кто-то сталкивался с ней сам, другие помогали родным и близки побороть проблему.

«Насколько знаю, сценарий фильма дался авторам непросто, но в результате появился тот верный градус эмоций и безбашенных ситуаций, который отличает “Бывших” от остальных проектов», — отметила актриса Любовь Аксенова.