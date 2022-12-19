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42 минуты назад

Режиссер Владимир Потапов снимет фильм о первой в мире стыковке космических кораблей

Газета.Ruиещё 2

Режиссер Владимир Потапов снимет фильм «Случай на Союзе-5» о первой в мире стыковке двух пилотируемых космических кораблей, пишет ТАСС.

Режиссер Потапов снимет фильм о первой в мире стыковке космических кораблей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Эта история основана на реальных событиях, это первый и пока единственный переход из одного корабля в другой в открытом космосе и это героическое приземление космонавта Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g. Этот полет открыл эру космических станций», — заявил продюсер фильма Юрий Гинзбург.

В качестве главного консультанта проекта выступит Герой Советского Союза, космонавт Александр Александров. В основу сюжета легла реальная ситуация, произошедшая в 1969 году, когда космонавтам Борису Волынову и Алексею Елисееву пришлось спасать космическую экспедицию из-за проблем со стыковкой корабля «Союз-5».

Фильмы,Владимир Потапов,Алексей Елисеев,Александр Александров,
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