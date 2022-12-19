Режиссер Потапов снимет фильм о первой в мире стыковке космических кораблей

«Эта история основана на реальных событиях, это первый и пока единственный переход из одного корабля в другой в открытом космосе и это героическое приземление космонавта Волынова в горящем отсеке с перегрузкой 10g. Этот полет открыл эру космических станций», — заявил продюсер фильма Юрий Гинзбург.