Почему фильмы о Гарри Поттере нам кажутся рождественскими

«Гарри Поттер» стал неотъемлемой частью новогодних праздников. Редакция издания boda решила выяснить, почему нам так хочется пересматривать историю волшебников из школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Сказка

Самые первые фильмы франшизы снимал режиссер Крис Коламбус, автор ленты «Один дома». Ему пришлось работать с командой детей-актеров и создавать настоящую экранную сказку для таких, как они. Потому большинства сцен из этой части передают этот особенный волшебный настрой и предпраздничное предвкушение.

Кроме того, герои дарят друг другу подарки, а сами локации Хогвартса украшены свечами и огоньками — главными атрибутами Нового года и Рождества.

В каждом фильме ключевые рождественские эпизоды

Хотя история Гарри Поттера во многом драматичная и сложная, в каждой из 8 частей находится место для праздников. Не стоит забывать о семейных узах и поддержке друзей, которая отражается особой теплотой в душе у зрителя.

Музыкальное сопровождение

Колокольчики, мотивы нараспев и другие классические звуки рождественских композиций в первых фильмах франшизы есть практически в каждой сцене, что указывает зрителям на тот самых праздничный дух.

Любовь спасет мир

В истории о Гарри Поттере есть много подводных камней, сложных сюжетных поворотов, неоднозначных персонажей. Однако главной во всех фильмах является тема любви: к друзьям, к наставникам, ко вторым половинкам, к родителям, к животным.

Добро всегда побеждает зло