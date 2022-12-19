Почему фильмы о Гарри Поттере нам кажутся рождественскими

«Гарри Поттер» стал неотъемлемой частью новогодних праздников. Редакция издания boda решила выяснить, почему нам так хочется пересматривать историю волшебников из школы чародейства и волшебства Хогвартс.
Самые первые фильмы франшизы снимал режиссер Крис Коламбус, автор ленты «Один дома». Ему пришлось работать с командой детей-актеров и создавать настоящую экранную сказку для таких, как они. Потому большинства сцен из этой части передают этот особенный волшебный настрой и предпраздничное предвкушение.
Кроме того, герои дарят друг другу подарки, а сами локации Хогвартса украшены свечами и огоньками — главными атрибутами Нового года и Рождества.
Хотя история Гарри Поттера во многом драматичная и сложная, в каждой из 8 частей находится место для праздников. Не стоит забывать о семейных узах и поддержке друзей, которая отражается особой теплотой в душе у зрителя.
Колокольчики, мотивы нараспев и другие классические звуки рождественских композиций в первых фильмах франшизы есть практически в каждой сцене, что указывает зрителям на тот самых праздничный дух.
В истории о Гарри Поттере есть много подводных камней, сложных сюжетных поворотов, неоднозначных персонажей. Однако главной во всех фильмах является тема любви: к друзьям, к наставникам, ко вторым половинкам, к родителям, к животным.
В этой истории особенно точно соблюдается баланс добра и зла. За это мы и любим эту серию фильмов. Каждому важно хотя бы в праздники почувствовать, что добро и милосердие всегда на твоей стороне и изменит мир к лучшему.