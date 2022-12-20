Первые фильмы новой DC представят уже через месяц

Джеймс Ганн подтвердил, что планирует представить часть проектов новой киновселенной DC уже в следующем месяце. Никаких подробностей известный режиссёр больше не раскрыл.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Среди них наверняка окажется фильм про молодого Супермена, сценарий для которого Ганн уже пишет. Именно из-за этого проекта компания отказалась работать с Генри Кавиллом, который буквально пару месяцев назад вернулся к роли в «Чёрном Адаме» — как оказалась, напрасно.