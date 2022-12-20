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2 часа назад

«Один дома» уже не тот: в фильм добавили Данилу Багрова

Свободная пресса

В Сети совместили персонажей двух культовых фильмов. Речь идет о главных героях боевика «Брат» и комедии «Один дома». В ролике Данила Багров приходит в гости к Кевину Маккаллистеру. Все начинается со сна мальчика, в котором он видит Багрова. После тот уже приходит к нему наяву.

«Один дома» уже не тот: в фильм добавили Данилу Багрова
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Герои Сергея Бодрова и Маколея Калкина весело проводят время: украшают елку, отправляются за продуктами, играют в догонялки и отбиваются от грабителей.

Ранее сообщалось, что американский актер Маколей Калкин переснялся в узнаваемых сценах популярной кинокартины «Один дома» для рекламы голосового помощника Google. Видеоролику дали название «Снова один дома с помощником Google».

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