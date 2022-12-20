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14 минут назад

Для «Индианы Джонса 5» никогда не планировалось альтернативных концовок

Чемпионат.com

В последнее время в сети ходят слухи, что для пятой части «Индианы Джонса» снимут сцены с альтернативными концовками. В одной из них Джонс якобы умрёт, а в другой он останется жив, но его место займёт родственница.

Для «Индианы Джонса 5» не планировалось альтернативных финалов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёр картины Джеймс Мэнголд назвал все подобные слухи ложными. По его словам, никаких альтернативных концовок для фильма не предусмотрено. Сама лента, кстати, готова уже на 99%.

Фильм получил подзаголовок Dial of Destiny («Циферблат судьбы»). Сюжет расскажет об очередном противостоянии Индианы и нацистов. Вместе с Харрисоном Фордом сыграли Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук и Антонио Бандерас.

Премьера ленты намечена на 30 июня 2023 года. Показывать фильм будут в кинотеатрах.

Фильмы,Джеймс Мэнголд,Бойд Холбрук,Антонио Бандерас,Харрисон Форд,Мадс Миккельсен,
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