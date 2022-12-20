Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
12 минут назад

Что смотреть на Новый год тем, кто устал от “Иронии судьбы”

Мария Каткова

В России есть главный новогодний фильм, который завоевал популярность еще во времена СССР. И это, несомненно, “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Эта история прочно закрепилась у россиян в ассоциации с праздниками, но спустя почти 50 лет со дня выхода фильма он начинает надоедать. О том, какие еще новогодние фильмы можно посмотреть — в материале “Рамблера”.

Что смотреть на Новый год тем, кто устал от “Иронии судьбы”
Фото: Кадр из фильма "Тариф Новогодний"Кадр из фильма "Тариф Новогодний"

“Тариф Новогодний” (2008)

Не просто так Новый год называют временем чудес, и иногда они становятся возможными благодаря новым технологиям. Так происходит и с главным героем фильма по имени Андрей. В канун Нового года он заходит в салон сотовой связи, чтобы купить новый телефон. Вместе с ним девушка предлагает ему купить карту с “новогодним” тарифом. На первый взгляд, сделка кажется неплохой.

Однако 31 декабря главный герой узнает, что его SIM-карта оказалась волшебной. Отмечая Новый год на Красной площади, он звонит на незнакомый номер. На том конце провода ему отвечает незнакомая девушка, но Андрей узнает, что она находится в 2008 году, пока он — в 2009.

Новогодние традиции СССР, которые можно повторить и сегодня

“SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!” (2015)

Кадр из фильма “SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!"

Большинство людей встречают Новый год со своей семьей — этого и хотела девочка Света. Перед праздником она встречает Деда Мороза и загадывает желание о том, чтобы ее родители вместе встретили Новый год. Дед Мороз обещает выполнить ее желание, но на самом деле оказывается мошенником по фамилии Мышкин. Пока Света ждет исполнения желания, герои картины проходят через различные забавные ситуации.

“Новогодний переполох” (2017)

Главный герой фильма — генерал Георгий Иванович. Вся семья в сборе, что еще нужно для идеального праздника? На первый взгляд, в доме сохраняется идиллия и праздничная атмосфера, но на самом деле Георгий Иванович даже не догадывается, что его дети и внуки на самом деле имеют корыстные цели. Все они за спиной главного героя ведут очень жестокую борьбу за наследство.

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,SOS, Дед Мороз или Все сбудется!,Новогодний переполох,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители