Что смотреть на Новый год тем, кто устал от “Иронии судьбы”

В России есть главный новогодний фильм, который завоевал популярность еще во времена СССР. И это, несомненно, “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Эта история прочно закрепилась у россиян в ассоциации с праздниками, но спустя почти 50 лет со дня выхода фильма он начинает надоедать. О том, какие еще новогодние фильмы можно посмотреть — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Тариф Новогодний" Кадр из фильма "Тариф Новогодний"

“Тариф Новогодний” (2008)

Не просто так Новый год называют временем чудес, и иногда они становятся возможными благодаря новым технологиям. Так происходит и с главным героем фильма по имени Андрей. В канун Нового года он заходит в салон сотовой связи, чтобы купить новый телефон. Вместе с ним девушка предлагает ему купить карту с “новогодним” тарифом. На первый взгляд, сделка кажется неплохой.

Однако 31 декабря главный герой узнает, что его SIM-карта оказалась волшебной. Отмечая Новый год на Красной площади, он звонит на незнакомый номер. На том конце провода ему отвечает незнакомая девушка, но Андрей узнает, что она находится в 2008 году, пока он — в 2009.

“SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!” (2015)

Кадр из фильма “SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!"

Большинство людей встречают Новый год со своей семьей — этого и хотела девочка Света. Перед праздником она встречает Деда Мороза и загадывает желание о том, чтобы ее родители вместе встретили Новый год. Дед Мороз обещает выполнить ее желание, но на самом деле оказывается мошенником по фамилии Мышкин. Пока Света ждет исполнения желания, герои картины проходят через различные забавные ситуации.

“Новогодний переполох” (2017)