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1 час назад

Хью Джекман раскрыл секрет возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»

Чемпионат.com

В конце сентября Райан Рейнольдс и Хью Джекман анонсировали третью часть «Дэдпула» и подтвердили, что Росомаха официально возвращается. Сыграет его, конечно же, Джекман.

Хью Джекман раскрыл секрет возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

После анонса фанаты стали гадать, как именно Росомаху вернут, если он умер ещё во время событий ленты «Логан». Недавно Хью Джекман посетил радио SiriusXM и рассказал о том, как вернётся его герой. Фрагмент можно посмотреть ниже.

По словам Джекмана, Росомаха появится в киновселенной Marvel с помощью перемещения во времени, которое сейчас широко используется в Marvel.

Всё дело в том устройстве, используемом в в мире Marvel для перемещения во времени. Мы можем вернуться, потому что, знаете, это наука или что-то в этом роде. Нам даже не придётся нарушать таймлайн «Логана», а это для меня очень важно. Для фанатов, я думаю, тоже.

«Дэдпул 3» выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.

Фильмы,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,
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