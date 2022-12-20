Хью Джекман раскрыл секрет возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»

Всё дело в том устройстве, используемом в в мире Marvel для перемещения во времени. Мы можем вернуться, потому что, знаете, это наука или что-то в этом роде. Нам даже не придётся нарушать таймлайн «Логана», а это для меня очень важно. Для фанатов, я думаю, тоже.