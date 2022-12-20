В Японии не смогли показать «Аватар: Путь воды»

16 декабря «Аватар: Путь воды» добрался до кинотеатров всего мира. К сожалению для японских зрителей, премьера блокбастера Джеймса Кэмерона прошла просто ужасно. Зрители из Японии сообщают, что некоторые кинотеатры не смогли показать фильм до конца из-за проблем с оборудованием: экран просто погас, после чего аудиторию попросили покинуть зал и вернули деньги за сеанс.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как предполагают аналитики, дело в повышенной частоте кадров «Аватара 2». Некоторые сцены в фильме снимались в 48 кадров в секунду, тогда как большинство проекторов нацелены на работу максимум в 24 кадра в секунду. Об этом также говорит и то, что некоторые киносети решили снизить данный показатель до приемлемых значений и смогли показать фильм от начала и до конца.