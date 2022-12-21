В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Гром: Трудное детство"

В Московском кинотеатре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ приквела фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Об этом сообщает ТАСС.

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Картина под названием «Гром: Трудное детство» рассказывает о детстве главного героя Игоря Грома. События разворачиваются за 20 лет до «Чумного доктора» в Санкт-Петербурге. Один из главных героев второго фильма — Константин Гром, отец Игоря. Ему предстоит сразиться с преступником по прозвищу Анубис.