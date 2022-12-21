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2 часа назад

В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Гром: Трудное детство"

Газета.Ruиещё 1

В Московском кинотеатре «Октябрь» состоялся предпремьерный показ приквела фильма «Майор Гром: Чумной доктор». Об этом сообщает ТАСС.

В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Гром: Трудное детство"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина под названием «Гром: Трудное детство» рассказывает о детстве главного героя Игоря Грома. События разворачиваются за 20 лет до «Чумного доктора» в Санкт-Петербурге. Один из главных героев второго фильма — Константин Гром, отец Игоря. Ему предстоит сразиться с преступником по прозвищу Анубис.

Юного Игоря Грома сыграл Кай Гетц, его отца — Сергей Марин. Над производством фильма трудилась та же съемочная группа, что и работала над «Чумным доктором». «Трудное детство» выйдет онлайн 1 января на «Кинопоиске».

Фильмы,Российские актеры,Сергей Марин,
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