Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Стала известна дата выхода взрослого спин-офф "Скуби-Ду"

Газета.Ruиещё 1

Премьера мультсериала для взрослых «Велма» состоится 12 января 2023 года на канале HBO Max. Об этом сообщает Deadline.

Стала известна дата выхода взрослого спин-офф "Скуби-Ду"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анимация расскажет историю Велмы Динкли — «мозгов» отряда Скуби-Ду. Хотя подробности сериала держатся в секрете, озвучившая главную героиню Минди Калинг подтвердила, что титульным персонажем будет индианка.

Ранее шоураннер сериала Чарли Грэнди признался, что попытки добавить Скуби-Ду в «Велму» не увенчались успехом, поскольку стало понятно, что именно он отвечает за «детскость» в оригинальных мультфильмах — и это не будет сочетаться с выбранным тоном шоу.

Фильмы,Скуби-Ду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители