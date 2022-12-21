Стала известна дата выхода взрослого спин-офф "Скуби-Ду"

Премьера мультсериала для взрослых «Велма» состоится 12 января 2023 года на канале HBO Max. Об этом сообщает Deadline.

Анимация расскажет историю Велмы Динкли — «мозгов» отряда Скуби-Ду. Хотя подробности сериала держатся в секрете, озвучившая главную героиню Минди Калинг подтвердила, что титульным персонажем будет индианка.

Ранее шоураннер сериала Чарли Грэнди признался, что попытки добавить Скуби-Ду в «Велму» не увенчались успехом, поскольку стало понятно, что именно он отвечает за «детскость» в оригинальных мультфильмах — и это не будет сочетаться с выбранным тоном шоу.