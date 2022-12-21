Кэмерон заявил о разговорах перезапустить франшизу «Терминатор»

Режиссёр отметил, что в перезапуске «Терминатора» он бы хотел сосредоточиться на истории искусственного интеллекта.

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Об этом Джеймс Кэмерон рассказал в подкасте Smartless. Он продвигал свой новый фильм «Аватар: Путь воды».

Также режиссёр затронул тему «Терминатора». Он отметил, что сейчас ведутся разговоры о создании новой кинокартины во франшизе.

Напомним, Джеймс Кэмерон поставил два фильма о Терминаторе. Сценаристом и продюсером он был в последней части франшизы – «Терминатор: Тёмные судьбы».