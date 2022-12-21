Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Джеймс Кэмерон заявил о разговорах перезапустить франшизу «Терминатор»

runews24.ruиещё 2

Режиссёр отметил, что в перезапуске «Терминатора» он бы хотел сосредоточиться на истории искусственного интеллекта.

Кэмерон заявил о разговорах перезапустить франшизу «Терминатор»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом Джеймс Кэмерон рассказал в подкасте Smartless. Он продвигал свой новый фильм «Аватар: Путь воды».

Также режиссёр затронул тему «Терминатора». Он отметил, что сейчас ведутся разговоры о создании новой кинокартины во франшизе.

Напомним, Джеймс Кэмерон поставил два фильма о Терминаторе. Сценаристом и продюсером он был в последней части франшизы – «Терминатор: Тёмные судьбы».

Фильм в прокате собрал 261 миллион долларов при бюджете в 185 миллионов.

Фильмы,Терминатор,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители