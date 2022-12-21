О чем российская фантастическая драма «Мира»

В четверг, 22 декабря, на большие экраны выходит научно-фантастический фильм «Мира», главные герои ленты — отец и дочь, которые долгое время находятся в разлуке. По сюжету 15-летней Лере предстоит спасти Владивосток и его жителей от катастрофы. В этом ей поможет отец, живущий на орбитальной космической станции «Мира». Центральные роли исполнили Анатолий Белый, Вероника Устимова, Дарья Мороз, Максим Лагашкин и другие актёры.

Фото: Кадр из фильма «Мира» Кадр из фильма «Мира»

В четверг, 22 декабря, в кинотеатрах выходит фантастическая драма «Мира». Режиссёром выступил Дмитрий Киселёв, ранее снявший фильм «Лондонград. Знай наших», а также некоторые части франшизы «Ёлки». К космической теме Киселёв обращался в 2017 году во время работы над лентой «Время первых» о подвиге космонавта Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос.

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В новом фантастическом фильме Киселёв рассуждает о хрупкости человечества со всеми его достижениями перед лицом космической угрозы и в то же время — о силе человека, действующего ради близких. Авторы ленты ясно дают понять: для спасения ребёнка отец готов буквально на всё. Причём мысль читается уже в слогане фильма — «Для семьи космос не расстояние» (стоит разве что добавить: были бы гаджеты под рукой).

По сюжету в недалёком будущем космонавт Арабов, работающий на станции «Мира», наблюдает за 15-летней дочерью Лерой с орбиты. На Земле действие разворачивается во Владивостоке, где Лера живёт вместе с мамой, отчимом и сводным братом. Родной отец для девушки — лишь голос из трубки. Она называет его по фамилии, тем самым демонстрируя, что никакой эмоциональной связи у них нет. В жизни Лере приходится непросто: со сверстниками не ладится, с новой семьёй близкого контакта тоже нет, периодически даёт о себе знать и детская травма. К тому же ей приходится терпеть брата, который делит с ней комнату.

Согласно прогнозам, на Землю надвигается метеоритный дождь, вполне безопасный для планеты и её жителей. Однако что-то идёт не так — и до катастрофы остаются считаные минуты. Арабов с помощью искусственного интеллекта «Миры» находит дочь и даёт ей указания, как спастись, вместо того чтобы самому эвакуироваться из падающего корабля.

К слову, отец и дочь невероятно похожи своим упрямством, которым кинематографисты пытаются объяснять даже их самые странные и непоследовательные поступки. С другой стороны, во всём этом есть смысл: там, где задействованы эмоции и стресс, логика уходит на второй план. Это легко понять на обывательском уровне, однако в кино всё же хотелось бы видеть чёткую мотивацию, а также трансформацию героев.

Несмотря на противоречивость персонажей, все актёры прекрасно справляются с поставленными задачами и очень органичны в своих образах. Особенно блистателен Анатолий Белый в роли отца, для которого ни собственная жизнь, ни смертельная угроза человечеству не имеют значения, когда его дочь в опасности. С помощью «Миры» Арабов пытается сохранить жизнь девушки, руководя её передвижениями.

Вероника Устимова, впервые получившая центральную роль, тоже убедительно смотрится в кадре рядом с такими опытными артистами, как Дарья Мороз и Максим Лагашкин.

С технической точки зрения «Мира» сделана неплохо: спецэффекты яркие и захватывающие. Сложно избежать сравнения с такими лентами схожей тематики, как «Интерстеллар», «Падение Луны» и «Гравитация», однако, учитывая бюджет картин прошлых лет (от $100 до $165 млн), такое сопоставление несправедливо: сумма затрат на «Миру» в разы меньше — 540 млн рублей (около $8 млн).

В то же время некоторые решения авторов ленты немного огорчают. При том, что тема ясна изначально, драма, естественно, неизбежна. Но сценаристы слишком очевидно пытаются манипулировать эмоциями зрителей, вынуждая их то плакать, то смеяться. Всё это показано довольно топорно и наводит на мысли о ток-шоу, когда включаются лампочки, подсказывающие моменты для смеха или аплодисментов.

Если отойти от драматургических недочётов, в целом картине удаётся удерживать внимание зрителя, то погружая его в семейную драму, то заставляя от души переживать за героев. Действие разворачивается бодро, динамично. Финал картины предсказуем, однако до последнего сохраняется надежда на чудо.

Вероятно, ключевое сообщение, которое стремились донести кинематографисты, заключается в том, что главное для человека — семья. Ничто не может встать между близкими, даже огромное расстояние.