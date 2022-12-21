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2 минуты назад

«Сила Грома!»: авторы приквела «Майора Грома» выпустили финальный трейлер

Игромания.ру

В сети появился финальный трейлер приквела «Майора Грома» с подзаголовком «Трудное детство», премьера которого состоится 1 января на «Кинопоиске».

Авторы приквела «Майора Грома» выпустили финальный трейлер
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сюжет разворачивается за 20 лет до оригинальной ленты, когда молодой Игорь Гром с другом Игнатом постоянно занимался разными приключениями. Параллельно отец главного героя открыл охоту за главой местного преступного мира по кличке «Анубис».

При этом авантюры Грома и его друга в итоге приводят к тому, что они вынуждены принять участие в сомнительных делах ради большой суммы денег.

Главные роли в ленте исполняют Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и Ирина Розанова. Постановщиком выступил режиссёр оригинала Олег Трофим.

Фильмы,Олег Трофим,Алексей Ведерников,Сергей Марин,Даниил Воробьев,Ирина Розанова,
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