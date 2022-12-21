Авторы приквела «Майора Грома» выпустили финальный трейлер

В сети появился финальный трейлер приквела «Майора Грома» с подзаголовком «Трудное детство», премьера которого состоится 1 января на «Кинопоиске».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сюжет разворачивается за 20 лет до оригинальной ленты, когда молодой Игорь Гром с другом Игнатом постоянно занимался разными приключениями. Параллельно отец главного героя открыл охоту за главой местного преступного мира по кличке «Анубис».

При этом авантюры Грома и его друга в итоге приводят к тому, что они вынуждены принять участие в сомнительных делах ради большой суммы денег.