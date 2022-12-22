3 лучших киноленты со звездной "Дома Дракона"

Мэтт Смит — очень талантливый британский актер. Он снялся в премьере "Дом Дракона", которая выйдет совсем скоро. Давайте познакомимся с его лучшими проектами.

Фото: Inc-News Inc-News

До самой ожидаемой премьеры августа с Мэттом Смитом осталось совсем недолго. Премьера выхода сериала «Дома дракона» ожидается 21-го августа. Смит сыграл в нем принца Деймона Таргариена. Если вы знакомы с творчеством актера или просто хотите посмотреть хорошие фильмы, представляем вам ТОП-5 лучших проектов Мэтта Смита — известного британского актера, который снялся во многих популярных и успешных кинофильмах и шоу на ТВ. Не пропустите!

Видео дня

«Доктор Кто»

Культовый британский сериал из ряда научной фантастики рассказывает нам о Докторе — известном инопланетном и загадочном путешественнике. Вместе с другими он исследует пространство и время, параллельно решая важные проблемы, чтобы восстановить справедливость.

Мэтт Смит сыграл в проекте одиннадцатого доктора. Сериал внесли в Книгу рекордов Гиннеса, а Смита номинировали на премию "Выдающееся драматическое исполнение" за свою, минуточку, первую серию в культовом сериале. Также его номинировали за лучшую мужскую роль.

«Прошлой ночью в Сохо»

Один из “свеженьких” фильмов Смита — это атмосферная и оригинальная драма ужасов. Действие фильма происходит в Лондоне. Нам показывают наши дни, и параллельно события, которые происходили больше, чем полвека назад. Фильм поражает своей сильной атмосферой и предлагает неожиданные повороты. Несмотря на то, что главными героинями в фильме являются девушки, на первоклассную игру Мэтта Смита невозможно не обратить внимание.

Это незаезженный фильм, который заставит зрителей до последнего гадать, чем все закончится. Также немалое значение сыграл талантливый актерский состав.

«Корона»

Этот сильный сериал основан на реальных событиях, и он вам покажет интересные истории реальных личностей (некоторые с нами по сей день, поэтому будет очень увлекательно).

Сюжет сосредоточен на жизни британской королевской семьи. В первую очередь, речь идет о Елизавете II. Мэтт Смит в данном сериале принца Филиппа (супруга королевы).