6 причин сходить на «Песнь моря»

Всё новое — это хорошо забытое старое. Иногда полезно посмотреть то, что вышло уже относительно давно: так, мультфильм «Песнь моря» снова можно будет посмотреть в кинотеатре. «Иноекино» и Capella Film организовали повторные показы картины — насладиться ей можно будет уже с 22 декабря. Это и так сама по себе редкая возможность увидеть некоммерческую 2D-анимацию на большом экране, а уж на фоне нынешнего малого выбора для семейного просмотра вдвойне ценная оказия.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Возвращение классики от ирландской студии «Cartoon Saloon» и Томма Мура оказалось в списке самых ожидаемых мультфильмов этой зимы. В честь этого Тлум.Ру рассказывает о 5 причинах посмотреть «Песнь моря».

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№ 1. Необычность

«Песнь моря» ну никак нельзя назвать обычным мультфильмом. Красочный? Да. Нестандартный? Определённо. Совсем не коммерческий? Это точно. Современный? Это вряд ли. В общем, как вы понимаете, творение Томма Мура во всех смыслах особенное.

Тут почти нет экшена, да и привычного современным зрителям юмора не найти. Главные герои, Сирша и Бен, путешествуют по красивым локациям и общаются с разными созданиями — человеческими и не только. Мультфильм скорее берёт своей атмосферой, и её уж точно есть смысл оценить.

№ 2. Безусловная доброта

Мультфильм «Песнь моря» — это добрая сказка, которая понравится и детям, и взрослым. Детям покажет, что мир — удивительное место, где есть место сентиментальности, нежности и мягкости. А для взрослых этот мультфильм наверняка станет уютным пристанищем, полутора часами тёплых виртуальных объятий.

№ 3. Ирландская магия

Нам редко удаётся приобщиться к особенностям ирландского колорита, а тут — целый мультфильм об этом. Загадочные тюлени-шелки, с которыми вы наверняка пока не знакомы, опасные, но такие притягательные глубины морских вод и ведьмы, превращающие в камень неугодных.

Фольклорные мотивы тут заметны в каждом кадре, в каждой чёрточке и в каждом персонаже. Например, по легендам, шелки — это создания, которые могут выходить на сушу только раз в девять ночей — тогда они предстают красивыми людьми с тёмными волосами и тёплыми карими глазами. Представили? В мультфильме всё ещё волшебнее.

№ 4. Восхитительный визуал

Продолжая традиции студии «Cartoon Saloon» аниматоры сочетают традиционные изобразительные методы с элементами компьютерной графики. Всё на экране будто нарисовано карандашами и мелками, а поверх одних текстур наложены другие — это создаёт объёмность изображения при том, что персонажи и локации нарисованы в 2D-формате.

№ 5. Братско-сестринские отношения

Сюжет в «Песни моря» вертится вокруг отношений брата и сестры, Сирши и Бена. И, как водится, они не лишены сложностей, особенно учитывая, что брат — обычный человек, а вот сестра — сверхъестественное существо. К тому же, Бен винит Сиршу в том, что мать покинула их семью, он уверен, что отец отдаёт предпочтение именно ей. Но так — только в самом начале мультфильма, ведь герои растут и развиваются.

№ 6. Полезное о чувствах

На известный вопрос что лучше — ощущать боль или не ощущать вообще ничего — мультфильм пытается дать свой вдумчивый и развёрнутый ответ. Более того, «Песнь моря» в буквальном визуальном воплощении рассказывает о контейнировании чувств — очень полезном в некоторых ситуациях навыке, которым, тем не менее, не стоит злоупотреблять. Иначе баночек в глубинах души окажется так много, что в один ужасный момент они готовы будут устроить целую бурю.

А что ещё?

Если этого вам мало, кратко рассказываем о других плюсах мультфильма. Конечно же, это чудесная музыка — изящная, красивая, она наверняка поселится в ваших плейлистах и будет навевать приятные воспоминания. Достоверно переданные отношения детей (да-да, при том, что мультфильм-то о магии!), тягучая, немного печальная атмосфера.