Какие фильмы пересняли Кэмерон, Скорсезе и Михалков

Фильм «Новая игрушка» еще раз подтвердил любовь известных режиссеров к ремейкам. Французская работа Джеймса Юта рассказала на современный лад мелодраму 1976 года режиссера Франсиса Вебера.

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Традиция ремейков поддерживается режиссерами по всему миру, но каждый старается привнести что-то свое. Например, как отмечают кинокритики, новая версия французской драмы стала более светлой, доброй и современной из-за продвинутых технологий. При этом, фильм может похвастаться звездным составом, в который вошли уже маститые актеры Жамель Деббуз и Даниэль Отой.

В ремейке фильма «Тотальная слежка», который получил название «Правдивая ложь» Джеймс Кэмерон не забыл о своей любви к спецэффектам и масштабности. Плюс фильм получился с современным политическим оттенком военного противостояния США на Ближнем Востоке и актуальной борьбы с терроризмом, в которой на стороне добра выступают Арнольд Шварценеггер и Джейми Ли Кертис.

Ремейк юридической драмы «12 разгневанных мужчин» в российской версии у режиссера Никиты Михалкова получил прописку в эпоху военного конфликта в Чечне и поднял болезненную тему ассимиляции народов Кавказа, а также гуманности и толерантности.