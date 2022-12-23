Что посмотреть на новогодних каникулах всей семьей

Длинные новогодние праздники – отличный повод посмотреть хорошее кино всей семьей. Торопиться не нужно, дедлайны больше не давят, поэтому можно позвать домашних на кинопросмотр. И если «Один дома» и «Ирония судьбы» уже поднадоели, то советуем вам читать дальше. Вместе с Кинопоиском собрали подборку новинок и классических картин для семейного просмотра.

Фото: ITZine.ru ITZine.ru

Гром: Трудное детство (2022)

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Приквел полюбившегося многим «Майора Грома», который стал одной из самых заметных премьер прошлого года. В новом фильме мы увидим, как рос будущий герой и что влияло на его характер. По сюжету, маленький Игорь ввязывается в передрягу вместе со своим другом, чтобы заработать крупную сумму денег, а в это время его отец — тоже сотрудник полиции — ведет охоту на босса криминального мира по прозвищу Анубис. Всё действие происходит на фоне фантазийного Петербурга 90-х годов.

В этом фильме больше драмы и мистических составляющих, чем в «Чумном докторе», к тому же режиссер добавил эксперименты с мультипликацией, что добавило картине изюминки.

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Для семейного просмотра – просто супер. Дети увидят, как рос их любимых борец с преступностью, а взрослые вспомнят, как жили в 90-е. Фильм станет отличным поводом поделиться впечатлениями, обсудить непростой быт конца XX века и чуть лучше узнать интересы друг друга.

Кстати, тогда же, 1 января, на Яндекс Музыке выходит аудиокнига с предысторией событий фильма «Гром: Трудное детство» — «Гром: Трудное детство. Восход Анубиса». Его озвучили актеры фильма, а последняя сцена книги открывает начало картины. Отличный вариант, чтобы еще глубже погрузиться во вселенную Грома.

Мальчик по имени Рождество (2021)

Новогодняя фэнтези-драма прошлого года рассказывает о рыжем мальчишке по имени Николас, которого мама ласково называла Рождество. Мальчику отчаянно хочется осуществить свою мечту – встретиться с отцом, ради этого он отправляется в путешествие, и не куда-нибудь, а в таинственное поселение эльфов.

Как и многие подобные фильмы, «Мальчик по имени Рождество» нравится и взрослым, и детям. Первых он заставляет вновь поверить в чудо и зарядиться рождественской атмосферой, а вторые в восторге от приключений персонажей и волшебной сказки, разворачивающейся на экране. Если вдруг вы пропустили фильм в прошлом году — сейчас самое время посмотреть.

Плюшевый Бум! (2021)

Еще один мультик для тех, у кого дома совсем маленькие дети. Талантливый вор похищает рубин и прячет его в самую популярную игрушку – мишку по имени Бум. Но все идет совсем не по плану, когда игрушка попадает в магазин, а рубин волшебным образом оживляет все вокруг.

Идеально подойдет, чтобы посмеяться с детьми, а также вместе следить за захватывающим сюжетом и делиться впечатлениями.

Семьянин (2000)

Кроме премьер и новых фильмов новогодние праздники располагают к пересмотру классики. И если «Один дома», «Гарри Поттер» или «Гринч похититель Рождества» уже знакомы настолько, что их можно пересказывать наизусть, то есть и менее популярные фильмы, которые тоже можно считать культовой классикой.

Один из таких — «Семьянин» — рождественская сказка 2000-го года с Николасом Кейджем. Успешный одинокий бизнесмен однажды просыпается в большом доме с женой, детьми, собакой и почти без денег. Проведя в новых обстоятельствах какое-то время, он должен сделать выбор между карьерой и семьей. Достаточно классический сюжет с хорошим актерским составом и очень добрым посылом отлично подойдет для семейного просмотра или киновечера для создания новогоднего настроения.

Чудо на 34-й улице (1947)

Этот фильм вышел на экраны в 1947-ом году, но до сих пор не теряет актуальности, ведь даже в 21-ом веке дети продолжают верить в чудеса. Так и героиня картины Сьюзан встречает Санта Клауса в универмаге и уверена, что он настоящий и обязательно исполнит ее заветные желания.

Если вдруг черно-белое кино вам не совсем подходит, то у картины есть более поздний ремейк с прекрасным Ричардом Аттенборо в главной роли.

Фандорин. Азазель

Бонус — новый сериал Кинопоиска, который выходит 19 января, но хотя бы на денек вернет зрителей в атмосферу ленивых каникул. Молодой сыщик Эраст Фандорин живет в альтернативном 2023 году. Здесь большевики не пришли к власти и в России все еще монархический строй. Царь управляет страной вместе с прогрессивным премьер-министром, а единственная революция, которая случилась – технологическая.

20-летний Фандорин занимается скучной работой в сыскном управлении, пока не узнает новость: молодой миллионер совершает самоубийство прямо в центре Петрограда. Юный сыщик берется за это дело, так как понимает, что все гораздо сложнее.