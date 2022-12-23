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13 минут назад

Новый трейлер фильма «Флэш» с Эзрой Миллером представят на Супербоуле-2023

runews24.ru

Трейлер покажут во время перерыва на Субербоуле 12 февраля 2023 года.

Новый трейлер фильма «Флэш» представят в 2023
Фото: runews24.rurunews24.ru

Издание The Wrap пишет, что студия Warner Bros. впервые за 17 лет покажет рекламу своих проектов на Супербоуле.

В новом фильме «Флэш» главную роль исполнит Эзра Миллер. Он сыграет Барри Аллена, который с помощью своих супергеройских способностей отправится в прошлое. Там он хочет предотвратить смерть своей матери.

Однако игра со временем приведёт к ужасным последствиям для всей вселенной.

Режиссёром фильма выступил Андрес Мускетти. В кинокартине также снялись Бен Аффлек, Темуэра Моррисон, Майкл Китон, Майкл Шеннон и другие.

Премьера «Флэша» состоится в кинотеатрах 16 июня 2023 года.

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