Новый трейлер фильма «Флэш» представят в 2023

Трейлер покажут во время перерыва на Субербоуле 12 февраля 2023 года.
Издание The Wrap пишет, что студия Warner Bros. впервые за 17 лет покажет рекламу своих проектов на Супербоуле.
В новом фильме «Флэш» главную роль исполнит Эзра Миллер. Он сыграет Барри Аллена, который с помощью своих супергеройских способностей отправится в прошлое. Там он хочет предотвратить смерть своей матери.
Однако игра со временем приведёт к ужасным последствиям для всей вселенной.
Режиссёром фильма выступил Андрес Мускетти. В кинокартине также снялись Бен Аффлек, Темуэра Моррисон, Майкл Китон, Майкл Шеннон и другие.
Премьера «Флэша» состоится в кинотеатрах 16 июня 2023 года.