Новый трейлер фильма «Флэш» представят в 2023

Трейлер покажут во время перерыва на Субербоуле 12 февраля 2023 года.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Издание The Wrap пишет, что студия Warner Bros. впервые за 17 лет покажет рекламу своих проектов на Супербоуле.

В новом фильме «Флэш» главную роль исполнит Эзра Миллер. Он сыграет Барри Аллена, который с помощью своих супергеройских способностей отправится в прошлое. Там он хочет предотвратить смерть своей матери.

Однако игра со временем приведёт к ужасным последствиям для всей вселенной.