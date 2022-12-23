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4 часа назад

«Союзмультфильм» выпустит короткометражку по мотивам «Самого маленького гнома»

Газета.Ru

Киностудия «Союзмультфильм» покажет 25 декабря короткометражку «Новогодние волшебности» по мотивам мультфильма «Самый маленький гном» (1977-1983). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Выйдет короткометражка по мотивам «Самого маленького гнома»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новая анимационная картина вдохновлена серией мультфильмов сценариста Михаила Липскерова и режиссера Михаила Каменецкого «Самый маленький гном». Для нового девятиминутного мультфильма Владимир Пресняков и Наталья Подольская записали песню.

Премьера пройдет в онлайн-кинотеатре Okko, на телеканалах «Мультиландия», «Солнце» и в аккаунтах киностудии в YouTube и «Вконтакте». С 26 декабря новый мультфильм смогут увидеть зрители телеканала «Мульт» и «Карусель». На телевидении «Новогодние волшебности» будут показывать до 31 декабря. «Эта премьера - часть традиции: вот уже четвертый год наша киностудия в канун праздника дарит своим зрителям встречу с любимыми классическими героями. Ранее мы уже представили такие короткометражки, как «Умка на елке», «Чебурашка: секрет праздника», «Вовка и зима в тридевятом царстве», собравшие у экранов аудиторию всех возрастов», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

Ранее создательница «Смешариков» Николаева объяснила, почему мультфильм хотели назвать «Сластены».

Фильмы,Самый маленький гном,Смешарики,Михаил Каменецкий,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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