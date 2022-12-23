Выйдет короткометражка по мотивам «Самого маленького гнома»

Премьера пройдет в онлайн-кинотеатре Okko, на телеканалах «Мультиландия», «Солнце» и в аккаунтах киностудии в YouTube и «Вконтакте». С 26 декабря новый мультфильм смогут увидеть зрители телеканала «Мульт» и «Карусель». На телевидении «Новогодние волшебности» будут показывать до 31 декабря. «Эта премьера - часть традиции: вот уже четвертый год наша киностудия в канун праздника дарит своим зрителям встречу с любимыми классическими героями. Ранее мы уже представили такие короткометражки, как «Умка на елке», «Чебурашка: секрет праздника», «Вовка и зима в тридевятом царстве», собравшие у экранов аудиторию всех возрастов», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.