Выйдет короткометражка по мотивам «Самого маленького гнома»

Киностудия «Союзмультфильм» покажет 25 декабря короткометражку «Новогодние волшебности» по мотивам мультфильма «Самый маленький гном» (1977-1983). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.
Новая анимационная картина вдохновлена серией мультфильмов сценариста Михаила Липскерова и режиссера Михаила Каменецкого «Самый маленький гном». Для нового девятиминутного мультфильма Владимир Пресняков и Наталья Подольская записали песню.
Премьера пройдет в онлайн-кинотеатре Okko, на телеканалах «Мультиландия», «Солнце» и в аккаунтах киностудии в YouTube и «Вконтакте». С 26 декабря новый мультфильм смогут увидеть зрители телеканала «Мульт» и «Карусель». На телевидении «Новогодние волшебности» будут показывать до 31 декабря. «Эта премьера - часть традиции: вот уже четвертый год наша киностудия в канун праздника дарит своим зрителям встречу с любимыми классическими героями. Ранее мы уже представили такие короткометражки, как «Умка на елке», «Чебурашка: секрет праздника», «Вовка и зима в тридевятом царстве», собравшие у экранов аудиторию всех возрастов», — рассказала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.
Ранее создательница «Смешариков» Николаева объяснила, почему мультфильм хотели назвать «Сластены».