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3 часа назад

«Союзмультфильм» вернётся к ремейкам советской классики

Чемпионат.comиещё 3

В начале февраля председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявляла, что недавний «Ну, погоди!» станет последним ремейком советской классики от студии. Все остальные проекты будут выпускаться по мотивам собственных франшиз компании.

«Союзмультфильм» вернётся к ремейкам советской классики
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спустя 10 месяцев студия решила вернуться к перезапускам культовых произведений СССР. По словам председателя совета директоров, у аудитории и государства есть огромная потребность в героях, которых уже знают и любят.

Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях – тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы всё-таки думаем о новых версиях.

Прямо сейчас «Союзмультфильм» работает над сериалом про Чебурашку — его выпуск будет зависеть в том числе от успеха грядущего фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, который выйдет 1 января. Кроме того, студия планирует возродить «Простоквашино».

Фильмы,Ну, погоди!,Чебурашка,Дмитрий Дьяченко,Юлиана Слащева,
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