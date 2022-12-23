«Союзмультфильм» вернётся к ремейкам советской классики

В начале февраля председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявляла, что недавний «Ну, погоди!» станет последним ремейком советской классики от студии. Все остальные проекты будут выпускаться по мотивам собственных франшиз компании.

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Спустя 10 месяцев студия решила вернуться к перезапускам культовых произведений СССР. По словам председателя совета директоров, у аудитории и государства есть огромная потребность в героях, которых уже знают и любят.

Этот год изменил наше отношение к перезапускам. Сегодня на уровне государства и аудитории есть огромная потребность в знакомых героях – тех, кого уже знают и любят. Поэтому мы всё-таки думаем о новых версиях.